Se siamo stanchi delle solite crepes e vogliamo creare un piatto unico, pronto per la cena o per il pranzo, ecco l’idea. Un piatto pronto da riscaldare, con cui prepariamo queste semplici crepes di zucca ripiene di formaggio al profumo di rosmarino. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Dal sapore al profumo, fino all’idea diversa e stimolante. I nostri bambini le amano alla follia, soprattutto quelle dolci alla famosa crema di nocciole che ha conquistato il Mondo. Ma le crepes, dolci e salate, si prestano davvero anche a raccogliere affettati e formaggi avanzati, creando un piatto unico. E, alla fine, anche veloce, se ci pensiamo. Perché le crepes non sono poi così impegnative come molti ritengono. In compenso sfamano e deliziano il palato. Vediamo allora la nostra ricetta quotidiana. Con un tocco di benessere portato dai suoi ingredienti. Dopo questa ricetta, infatti, diremo basta con le solite crepes.

Gli ingredienti un piatto alternativo alle solite ricette

Per le nostre crepes serviranno:

250 grammi di farina;

2 pizzichi di sale;

450 grammi di latte o di acqua;

170 grammi di zucca.

Per il ripieno, invece:

250 grammi di Taleggio;

una manciata di gherigli di noce

burro;

formaggio grana;

rosmarino.

Taleggio e zucca: un duello in stile West. Due gusti inconfondibili e che sembrerebbero impossibili da abbinare. Eppure, grazie anche all’inserimento delle noci, si crea un’armonia di gusto davvero eccelsa.

Basta con le solite crepes, ecco un’alternativa saporitissima e poco conosciuta per conquistare anche i palati più difficili

Eccoci, quindi alla preparazione:

in una terrina creiamo la pastella di farina, acqua, sale, e zucca grattugiata fine, mantenendola cruda;

in un’apposita padella, o, se abbiamo la “crepiera”, imburriamo con una noce di burro, e prepariamo tanti dischi, fino ad esaurimento del preparato;

mettiamo del Taleggio a pezzetti sulle nostre crepes con dei pezzetti di noce e chiudiamo a piacere;

disponiamo le nostre crepes in una pirofila da forno, con qualche pezzetto di burro, grana e rosmarino, e inforniamo a 180 gradi per 10 minuti.

Ecco un’alternativa saporitissima e anche salutare, con noci e zucca. Un bel carico di vitamine, minerali e antiossidanti in un piatto che solitamente, invece predilige il sapore al benessere.

