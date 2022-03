La funzione delle uova nei dolci è quella di fare da legante nella preparazione, inoltre facilitano la lievitazione. Queste sono in grado di amalgamare tra loro gli ingredienti rendendo l’impasto compatto ed omogeneo. Inoltre le uova permettono ai dolci lievitati di lievitare anche senza l’aggiunta del lievito artificiale. Infatti montare a neve gli albumi ci permette di far incamerare aria all’impasto rendendolo alto e soffice.

Ma allora come fare per sostituire le uova all’interno delle preparazioni dolci, o per creare delle varianti adatte anche agli allergici e alle persone vegane?

5 trucchetti geniali per sostituire le uova nei dolci per avere torte sempre alte e sofficissime da leccarsi anche le dita

Il primo trucchetto geniale per la sostituzione delle uova è l’utilizzo di una comune banana. Per l’esattezza ogni uovo va sostituito con ½ banana. Aggiungere questo alimento agli impasti infatti ci permette di far legare meglio gli alimenti e di dare all’impasto quella consistenza umida e goduriosa. Quando però nelle ricette effettuiamo questa sostituzione è necessario ricordare di ridurre se pur di poco l’uso dello zucchero. Questo perché le banane sono già di per sé un alimento zuccherino, inoltre in cottura tendono a disidratarsi e il sapore zuccherino diviene sempre più marcato.

Un altro metodo efficace ed anche molto gustoso per sostituire le uova è il burro d’arachidi. Basterà utilizzare tre cucchiaini di burro d’arachidi per ogni uovo da sostituire.

Anche mezza tazza di purea di mela o pera è un’alternativa valida per sostituire le uova in un impasto dolce. Infatti la consistenza di pera e mela e l’acqua che le costituisce renderà l’impasto morbido e spugnoso al punto giusto.

Le uova possono anche essere sostituite più semplicemente con dell’acqua. Basterà aggiungere un cucchiaio di acqua per ogni uovo sostituito. Lo stesso discorso vale per il latte, che sia esso vegetale o vaccino basterà aggiungerne 50 ml per ogni uovo. L’alternativa per chi preferisce un gusto più deciso sarebbe quello di sostituire ogni uovo con 1 cucchiaio di olio d’oliva.

Infine per la sostituzione, possiamo decidere di utilizzare del tofu. Basterà aggiungere ¼ di tazza di tofu frullato al posto di ogni uovo.

Ricordiamo inoltre che per sostituire le uova che utilizziamo per spennellare la superficie di torte e crostate possiamo utilizzare semplicemente del latte sia vegetale che vaccino.

Come sostituirle nelle ricette salate

Per sostituire le uova all’interno delle ricette salate basterà utilizzare della farina di ceci o delle verdure bollite come carote, patate, zucca o zucchine.

Quindi ecco 5 trucchetti geniali per sostituire le uova non solo nelle ricette dolci ma anche nelle salate.

