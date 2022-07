Non la solita anguria alcolica o al curry perché è questa la ricetta con poche calorie da gustare anche col diabete

Luglio e caldo, non ti temiamo. Siamo armati di frutta fresca di stagione, per dissetarci ed idratarci e per combattere afa e umidità. Primo posto del podio lo ricopre lei: l’anguria. Ricca d’acqua e dal gusto fresco, è un frutto davvero irresistibile nel periodo estivo. Anche molto versatile. Sono molte le ricette per gustare questa bomba di vitamine: chi la prepara alcolica e chi predilige la ricetta dell’anguria al curry, per darle un tono più orientale. Ma la ricetta che condividiamo oggi, ha dell’incredibile. Una versione davvero insolita dell’anguria, con poche calorie e che fa da piatto unico, da gustare anche col diabete.

Anguria alleata del benessere e della linea

L’anguria fa gola a molti d’estate, non solo perché è gustosa e rinfrescante, ma perché è ricca di vitamine e sali minerali, benefici per l’organismo. Inoltre, è il frutto perfetto per i soggetti diabetici. Influisce poco sui livelli di zucchero nel sangue e questo la rende un ingrediente invitante, per sperimentare nuove ricette in cucina. È anche ricca di acqua (per il 91%), dall’azione diuretica e depurativa, perfetta per contrastare la ritenzione idrica. Questo frutto è ottimo dopo lo sport e dà un certo senso di sazietà, ottimo per chi cerca di perdere peso e tenere a bada la fame.

Fusione di frutta ed insalata

Non la solita anguria alcolica o al curry è la ricetta che proponiamo. Utilissimo conoscere le tecniche di conservazione dell’anguria, ma ancora più utile sapere come utilizzarla in cucina. Siamo certi che molti non hanno ancora mangiato l’anguria nell’insalata. Questa ricetta è leggera e saporita e ci farà dimenticare l’insalata di riso o l’insalata tradizionale. Procuriamoci gli ingredienti:

200 g di anguria a dadini;

1 avocado;

mezzo peperone;

4 foglie di basilico;

il succo di 1 lime;

30 ml d’olio;

20 ml di salsa piccante;

sale q.b.;

pepe q.b.;

50 g di parmigiano.

Non la solita anguria alcolica o al curry perché è questa la ricetta con poche calorie da gustare anche col diabete

Tagliamo l’anguria, l’avocado e il peperone a dadini e mettiamo il tutto in una ciotola. Condiamo con olio, succo di lime, salsa piccante a piacere e regoliamo di sale e pepe. Spolverizziamo con del parmigiano grattugiato e serviamo questa freschissima insalata, da accompagnare a dei fragranti crostini di pane all’olio d’oliva. È questa la ricetta più fresca e benefica dell’estate. Una volta assaggiata, sarà impossibile tornare indietro.

