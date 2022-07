Sono molte le donne che si sono stancate di indossare il solito bikini in spiaggia. Il costume classico femminile, infatti, lascia scoperta la pancia e buona parte dei glutei, e molte donne non si sentono a proprio agio indossando il bikini. Soprattutto chi non ha avuto la possibilità di dedicarsi all’esercizio fisico o alla dieta prima di partire per le vacanze. Così, molte si rassegnano a indossare una maglietta anche quando sono in spiaggia, per fare in modo di coprire qualche chilo in più su pancia e glutei. Ma in realtà non occorre patire il caldo in maglietta. Oggi esistono costumi fatti apposta per coprire pancia e glutei ma senza rinunciare all’eleganza. Vediamo di che cosa si tratta.

Il tankini a canottiera è fresco e non aderente

Il classico costume intero che di solito sostituisce il bikini per chi vuole coprire la pancia ha un grosso problema: essendo aderente, può rimanere bagnato molto a lungo dopo una nuotata. E avere della stoffa sintetica bagnata a contatto con la pancia, anche per ore, non è certamente piacevole. Ma allora qual è la soluzione? Proviamo il tankini a canottiera non aderente.

Lasciamo la maglietta a casa, ecco il costume che copre grasso addominale e glutei in maniera naturale e non è il classico intero

Il tankini è un nuovo tipo di costume molto semplice: si tratta di un costume a due pezzi, che però copre anche la pancia. Il pezzo di sopra è come una canottiera aderente sulla parte alta del petto e meno aderente in basso. Se indossiamo il pezzo di sopra del tankini, saremo asciutte anche pochi minuti dopo il bagno, perché non aderendo alla pelle si asciuga molto in fretta. Ma come fare per chi vuole coprire anche i glutei?

Tankini più pantaloncini per chi vuole coprire anche i glutei

Lasciamo la maglietta a casa, è il tankini la nuova soluzione in spiaggia. I perizomi striminziti e le mutandine sgambatissime non sono più le uniche alternative. In sempre più negozi troviamo costumi da donna in stile più ‘sportivo’, che tendono a coprire di più i glutei. Inoltre, sono sempre di più i costumi fatti apposta per essere associati come vogliamo, senza dover acquistare per forza un completo. Acquistiamo quindi separatamente un costume a pantaloncino da abbinare al nostro tankini e potremo finalmente recarci in spiaggia senza alcun imbarazzo. Per chi vuole un costume ancora più coprente, che resta sempre al proprio posto anche durante nuotate e tuffi, è da provare il costume da scuba femminile.

