Simbolo d’estate e di freschezza, l’anguria è senza dubbio il frutto della bella stagione per eccellenza. Il carattere dissetante aiuta a superare il caldo, mentre il sapore leggermente zuccherino accontenta facilmente il palato di adulti e bambini.

Il cocomero sembrerebbe originario dell’Africa. Diventato, poi, famosissimo in tutto il Mondo, oggi è prodotto soprattutto dalla Cina, ma lo si trova facilmente su tutti i banconi di frutta e verdura dei supermercati. Inoltre, secondo gli esperti, 100 g di cocomero apporterebbero solamente 16 calorie, distribuite in:

89% carboidrati;

10% proteine;

1% lipidi.

Poche calorie e tanta acqua fanno di questo frutto uno degli alimenti più amati e gettonati da portare in spiaggia. Perfetto da assaporare anche sotto il sole cocente.

Questo frutto meraviglioso si presta a tante ricette. Dall’antipasto al gelato, dalla granita al frullato. Oltre a rallegrarci in cucina, l’anguria è molto utile anche per idratare il corpo. Basta preparare una crema fatta in casa in pochi minuti, per ottenere una pelle subito rinvigorita, più tonica e liscia.

Date le sue dimensioni, può capitare di acquistare l’anguria, di mangiarne una parte, ma di non riuscire a finirla. Dunque, in genere, ci si appresta a poggiarla velocemente in frigorifero. Infatti, molti conservano l’anguria tagliata in frigo. Tuttavia, per mantenere intatto il sapore e la consistenza più a lungo possibile, bisognerà non commettere errori. Partiamo, però, dalla conservazione dell’anguria intera.

Come conservare il cocomero intero. Ovviamente, conservare l’anguria intera sarà più semplice. Si tiene tranquillamente fuori dal frigo e resterà intatta anche per una settimana. Diverso, invece, è il discorso per l’anguria tagliata.

Difatti, molti conservano l’anguria tagliata in frigo ma non tutti sanno che per mantenerla fresca più a lungo si dovrebbe fare così

Secondo gli esperti si possono scegliere due metodi per conservare l’anguria già aperta. Il primo, ovviamente, è il frigo. Attenzione, però, perché non basta aprire l’elettrodomestico e riporre l’anguria sul ripiano più capiente. Per evitare di far ossidare il cocomero, bisognerà coprirlo con una pellicola trasparente per alimenti. Inoltre, l’anguria andrebbe sistemata nella parte inferiore del frigo.

Oppure, tagliare a cubetti la polpa e lasciarla in frigo all’interno di un contenitore a chiusura ermetica. Questo permetterà al frutto di mantenersi fresco per qualche giorno. Si può scegliere poi di conservare l’anguria in freezer. In questo caso, si consiglia di tagliare la polpa a cubetti e di congelarli all’interno di sacchetti per il freezer.

Lettura consigliata