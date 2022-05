È probabilmente la pasta più facile da preparare di tutta la cucina italiana. Con soli tre ingredienti, ecco che serviamo in tavola un piatto carico di gusto proprio da leccarsi i baffi. Questo piatto della cucina napoletana è ormai diffuso in tutta Italia. La pasta aglio, olio e peperoncino nasce probabilmente come rivisitazione povera dei più conosciuti spaghetti alle vongole. Veloce da preparare e ricca di gusto, può essere la base per un’infinità di piatti, soprattutto di pesce. Oggi la proponiamo in una versione un po’ insolita, ma davvero prelibata. La prepareremo con lo scorfano, un pesce dalla polpa delicata e pregiata, ma dall’aspetto un po’ buffo.

Non la solita aglio, olio e peperoncino ma un concentrato di sapori con l’aggiunta di questo appetitoso pesce poco utilizzato

Abbiamo già visto una gustosa ricetta con lo scorfano, un pesce davvero delizioso e povero di grassi. Uno squisito primo piatto accompagnato da ceci e gnocchi. Oggi invece vedremo come rendere più sprint una classica aglio e olio aggiungendo giusto qualche filetto di questo incredibile pesce.

Ingredienti per 2 persone

200 g di linguine;

300 g di scorfano sfilettato;

1 spicchio d’aglio;

1 scalogno;

olio EVO;

peperoncino;

2 pomodori;

50 g circa di mollica di pane;

prezzemolo;

sale q.b.

Procedimento

Sfilettiamo lo scorfano o facciamolo fare direttamente in pescheria, ma non buttiamo via lisca e testa. Ci serviranno per preparare un delizioso fumetto di pesce che darà più sapore al nostro piatto. Scaldiamo in una pentola un filo d’olio, aggiungiamo lo scalogno tritato e facciamo rosolare. Uniamo la testa, la lisca, i pomodori a cubetti, un po’ di prezzemolo e facciamo cuocere per una decina di minuti. Dopodiché aggiungiamo acqua fredda, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere a fiamma alta.

In una padella antiaderente andiamo a tostare la mollica di pane per farla diventare croccante. Nel frattempo, mettiamo a bollire l’acqua per la pasta, che dovrà cuocere molto al dente. In un’altra padella versiamo dell’olio EVO, aggiungiamo lo spicchio d’aglio e il peperoncino tritato al coltello. Lasciamo insaporire l’olio e poi aggiungiamo i filetti di scorfano tagliati a cubetti. Mescoliamo a fiamma media e poi aggiungiamo 2 mestoli di brodo di pesce filtrato. Caliamo la pasta e scoliamola al dente direttamente in padella con il condimento. Versiamo un altro mestolo di fumetto e lasciamo cuocere a fiamma medio/bassa. Aggiustiamo di sale, se serve, e finiamo con del prezzemolo tritato. Non ci resta che impiattare e completare il nostro piatto con una pioggia di mollica di pane tostata.

Quindi, non la solita aglio, olio e peperoncino che siamo abituati a mangiare da generazioni. Questo piatto è il giusto compromesso tra tradizione e innovazione che conquisterà il palato di tutti. La mollica di pane raffermo è quel tocco in più che con lo scorfano rende il piatto davvero prelibato. E pensare che la mollica la chiamavano formaggio dei poveri.

