5 consigli per non contagiarsi con Omicron 2, venuto meno l’obbligo della mascherina e con le annunciate varianti in arrivo

Nuove regole sono entrate in vigore dal 1° maggio 2022. In particolare, l’allentamento delle misure anti Covid riguarda l’obbligo di mascherine al chiuso e di esibizione del Green Pass. Quest’ultimo non sarà più necessario nei luoghi aperti al pubblico, tranne che negli ospedali e nelle RSA. Invece, l’obbligo di mascherina al chiuso è venuto meno dal 1° maggio. Esso permarrà fino al 15 giugno solo nei contesti a più alto rischio di contagio. Si pensi ai mezzi di trasporto pubblici, cinema, teatri, scuole, ospedali e simili. Non si sa, naturalmente, se questo allentamento delle misure permarrà o si farà dietrofront.

L’unica certezza è che il virus continua a colpire, sotto forma di Omicron 2. Pertanto, venendo meno determinati obblighi collettivi, sarà molto più facile contagiarsi. Sicché, risulta ancora più necessario proteggersi. “Ma come?”, ci si chiede. Ebbene, qui indicheremo 5 consigli da seguire per evitare il contagio o almeno ridurne il rischio.

Consigli da seguire per evitare il contagio

Stranamente, l’allentamento delle misure è venuto a coincidere proprio con un aumento dei contagi del 22%. Non a caso, nelle ultime 24 ore si sono registrati circa 40.757 nuovi casi di infezione da Covid, con 105 vittime. Quindi, il numero dei positivi, complessivamente, ha raggiunto quota 1.231.670. La prevenzione, dunque, rimane una priorità assoluta. Pertanto, qui di seguito esporremo 5 consigli per non contagiarsi con Omicron 2, ora che le misure di contenimento sono diminuite. A fornire le indicazioni del caso è un esperto della materia, ossia il direttore del reparto malattie infettive del Policlinico Gemelli. Il primo consiglio è sempre la prudenza, quindi non lasciarsi andare ma avere sempre l’occhio vigile sul rischio di contagio.

In secondo luogo, portare sempre la mascherina con sé, in modo da poterla usare quando serve. Ne deriva che il senso di responsabilità deve andare oltre le regole scritte. Terzo consiglio, quello di continuare ad utilizzare il dispositivo di protezione, anche all’aperto, in caso di assembramenti o folla. Questo significa che, dove si avverte la percezione di maggior rischio, occorre indossarla, perché per contagiarsi basta qualche secondo.

5 consigli per non contagiarsi con Omicron 2, venuto meno l’obbligo della mascherina e con le annunciate varianti in arrivo

Il quarto consiglio è quello di preferire l’utilizzo di mascherine FFP2, anziché di quelle chirurgiche. Queste ultime, infatti, ridurrebbero di molto le probabilità di infettarsi, garantendo una maggiore protezione in entrata. Il quinto consiglio è di continuare ad utilizzare la mascherina al chiuso, nei locali, spostandosi da un punto all’altro. In proposito, viene ricordato che l’avvento dell’estate, e quindi del caldo, non riduce la diffusione del virus.

