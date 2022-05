Ormai tutti utilizzano il cellulare ogni giorno per sfruttare le sue tante funzioni, che vanno al di là di chiamate e messaggi. Allo stesso tempo questo uso costante porta la batteria a scaricarsi, ma i cellulari odierni dovrebbero comunque riuscire a durare almeno un giorno con una carica.

Quando questo non succede dopo poco tempo dall’acquisto, probabilmente è stata anche colpa nostra. Ci sono, infatti, tante abitudini molto comuni che logorano la batteria accorciandone la vita. Dal momento che spesso una batteria rovinata ci costringe a cambiare telefono, questo si traduce anche in una spesa in più che si sarebbe potuta evitare.

Le nostre cattive abitudini

Ci sono diverse cose che facciamo spesso e che finiscono per stressare eccessivamente la batteria. Ad esempio, lasciamo che si scarichi quasi del tutto prima di collegarlo al caricatore o lo lasciamo attaccato finché non arriva al 100% e anche dopo. Questo può accorciare la vita della batteria anche di un terzo. In particolare, lasciamo il cellulare attaccato al caricatore tutta la notte. Se continuiamo così, possiamo dire addio alla batteria perché avrà vita breve.

Capita poi di utilizzare caricatori inadatti, con un amperaggio non adeguato o li attacchiamo a una fonte poco potente, come il computer.

Infine, molto spesso utilizziamo il cellulare anche quando è sotto carica. Tutte queste abitudini dovranno essere modificate se vogliamo ottenere il massimo dalla batteria del nostro telefono.

Possiamo dire addio alla batteria e al telefono se continuiamo a commettere questi errori madornali

Prima di tutto, dobbiamo capire che gli estremi non sono mai positivi. Quindi, evitiamo di far scendere la carica sotto il 30% e sopra l’80%. Allo stesso modo, una ricarica troppo veloce potrebbe stressare troppo la batteria. A volte è meglio affidarsi ai caricabatterie di 20w, ma devono comunque appartenere ad aziende conosciute e recensite positivamente dai clienti.

In generale, però, dovremmo utilizzare il caricatore ufficiale per il nostro modello, perché questo ha l’amperaggio corretto. Se questo non è possibile, cerchiamo sempre dei caricabatterie affidabili con le stesse caratteristiche. Questa, infatti, è una delle ragioni principali che accorcia la vita della batteria dei nostri cellulari.

Ricordiamoci anche che è meglio collegare il caricabatterie direttamente alla presa e non ad adattatori, computer e auto. Evitiamo anche di utilizzarlo mentre è collegato, soprattutto attivando applicazioni che richiedono un grosso dispendio di energia.

Infine, è una buona abitudine spegnere il cellulare almeno una volta a settimana per più tempo possibile.

