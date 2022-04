Non la solita acqua calda col limone ma questa bevanda naturale aiuterebbe a controllare glicemia e pressione alta favorendo la digestione

Bere un bicchiere d’acqua tiepida e limone al mattino può essere un vero toccasana. Negli ultimi anni questa pratica si è molto diffusa proprio grazie a benefici che dovrebbe portare. Bere questa bevanda appena dopo essersi svegliati, prima ancora di aver consumato il caffè o la colazione, aiuterebbe il corpo a risvegliarsi.

Il limone, ricco di vitamina C, minerali e antiossidanti, aiuterebbe la digestione e rafforzerebbe il sistema immunitario. In alcuni casi, l’acqua e limone favorirebbe la perdita di peso grazie alla sua azione saziante e astringente. Insomma, le ragioni per sperimentare quest’acqua a digiuno sarebbero molte. Eppure, non la solita acqua calda col limone, ma esisterebbe un’altra bevanda naturale che nasconde ottimi benefici per l’organismo.

Composta da due soli ingredienti, anche in questo caso se bevuta a stomaco vuoto favorirebbe la digestione. Ma le sorprese non sono finite qui. Scopriamo quali sono questi due ingredienti e come preparare quest’insolito drink per la mattina.

Il motto “una mela al giorno toglie il medico di torno” è davvero conosciuto e ancora molto utilizzato. Il realtà, il consumo di mele è visto come un comportamento alimentare virtuoso anche dalla scienza. Infatti, oltre ad apportare poche calorie (65,5 per 100g), la mela è ricca di fibre che promuovono la salute dell’intestino. Ecco perché si consiglia di mangiare mele a chi soffre di irregolarità intestinale, diarrea o stitichezza. La presenza di flavonoli, polifenoli e antocianine contribuirebbe a potenziare il sistema immunitario. Per tutte queste ragioni, la mela è uno dei due ingredienti protagonisti della bevanda di cui stiamo parlando.

Il secondo, invece, è il rosmarino. Quest’erba aromatica è ricchissima di sostanze benefiche come potassio, calco, vitamina C e folati. Inoltre, essendo ricca di fibre, aiuterebbe l’intestino ad assorbire colesterolo e zuccheri. Pare che possa aiutare anche nel ridurre colesterolo alto e ipoglicemia. Adesso, però, vediamo come unirli per la nostra ricetta.

Preparazione dell’acqua alle mele e rosmarino

Per l’acqua aromatizzata ci serviranno:

½ cucchiaio di foglie di rosmarino secco o fresco;

300ml di acqua (1 tazza);

1 mela rossa.

Iniziamo lavando la mela e il rosmarino. Togliamo il frutto a metà e rimuoviamo i semi, ma non buttiamoli perché possiamo utilizzarli in questa fantastica ricetta.

A questo punto mettiamo l’acqua a bollire in un pentolino capiente, immergiamo la mela e il rosmarino e lasciamo sobbollire per 5 minuti. Spegniamo il fuoco e filtriamo la bevanda prima di gustarla ancora calda.

