Le mele sono un frutto che regala sorprese. Enorme è la varietà di forme, sapore, profumo, consistenza. Si passa, poi, alle numerose ricette che hanno come protagoniste le mele.

Inoltre, delle mele non si butta niente. Dalla buccia al torsolo fino ai semi interni. Con ogni parte della mela si può ottenere un prodotto. Per esempio, i semi di mela regalano un liquore meraviglioso da bere in ogni occasione. È vero che una quantità eccessiva di semi può uccidere una persona. Ma non è il caso di questo liquore.

Le quantità minime indicate non recano alcun disturbo. Anzi, sorseggiarlo regalerà un momento di piacere. Ecco la ricetta per preparare il liquore ai semi di mela.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Semi velenosi

I semi della mela, insieme a quelli della ciliegia e della pesca, contengono amigdalina. Questa sostanza è composta da una molecola di zucchero e di cianuro.

Per questa ragione masticare un seme di mela è assolutamente sconsigliato. Si tratterebbe di introdurre l’acido cianidrico nel nostro intestino. Ci si può sentire sollevati perché, per intossicare un adulto, ci vorrebbero tantissimi semi di mela. Eppure è sempre meglio evitare di mangiare i semi.

Nella preparazione del liquore, i semi sono essiccati. Le quantità necessarie per 1 litro di liquore sono minime. Il sapore che si otterrà è simile a quello dell’amaretto. Ecco perché il liquore di semi di mela è un gustoso digestivo da sorseggiare in piccoli bicchieri.

I semi di mela regalano un liquore meraviglioso da bere in ogni occasione

Per fare il liquore di semi di mela bisogna raccoglierne almeno un bicchierino. La corrispondenza è pari a 80 grammi di peso. Serviranno inoltre:

300g di alcool 95°;

350g di zucchero;

500g di acqua.

Quando si saranno raccolti abbastanza semi che, nel frattempo, sono stati messi a seccare, si può cominciare con la preparazione del liquore. Iniziamo riscaldando in un pentolino acqua e zucchero. A fiamma media, continuare a mescolare lo sciroppo fino allo scioglimento dello zucchero.

Una volta fatto ciò, si deve spegnere la fiamma e aggiungere alcool e semi di mela quando il composto sarà tiepido. L’alcool va unito poco alla volta. Prepariamo un barattolo o una bottiglia di vetro abbastanza grandi da contenere il liquido. Imbottigliare lo sciroppo con i semi e riporlo al buio per un mese.

Passato un mese, bisogna filtrare il liquido servendosi di un colino. È ora di imbottigliarlo e lasciarlo maturare per almeno un altro mese. Trascorso questo tempo è pronto per essere degustato in compagnia.