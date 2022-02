Il pollo è un alimento che appartiene alla categoria carni bianche. Dovrebbe pertanto contenere un apporto di grassi saturi inferiore a quelli della carne rossa e un quantitativo proteico elevato.

Per tali ragioni è un alimento molto apprezzato nelle diete e soprattutto dagli sportivi.

Tuttavia spesso nella preparazione di questo alimento si diventa ripetitivi, infatti lo si tende a portare in tavola sempre sotto forma di fettine scottate in padella.

Rimanendo sempre in un ambito di cucina salutare spesso lo si propone nella veste di deliziosi straccetti aromatizzati al limone o con del curry. Una variante molto apprezzata anche dai piccoli di casa. Due versioni estremamente semplici e prive di grassi.

Non al limone né al curry, ecco come preparare degli sfiziosi straccetti di pollo croccanti al forno con un ingrediente speciale

Possiamo però decidere di portare in tavola il pollo in una maniera più sfiziosa e originale, sempre sotto forma di straccetti questa volta resi croccanti e impanati con degli insoliti popcorn.

Eh già perché a discapito di quello che molto spesso è un pensiero comune i popcorn sarebbero un’ottima merenda salutare. E rappresentano una panatura perfetta per gli alimenti.

Un modo geniale per dare sapore e vivacità nonché croccantezza ai grandi classici impanati con uova e pan grattato.

La ricetta di oggi, dunque, vede protagonista il nostro amato petto di pollo impanato ai popcorn e cotto al forno.

Straccetti di pop-pollo

Ingredienti:

400 grammi di petto di pollo;

200 grammi di albumi;

Popcorn q.b. per la panatura;

Sale e pepe q.b.;

Spezie facoltative.

Procedimento:

Tagliare il pollo in pezzetti piccoli; in una ciotola versare gli albumi, salare e aggiungere se si gradiscono delle spezie a piacere. In una casseruola con un filo d’olio aggiungere il mais crudo e a fiamma vivace e con l’aiuto di un coperchio attendere che i popcorn siano tutti scoppiati. Ridurre i popcorn in briciole con l’aiuto di un bicchiere o di un frullatore da cucina.

Successivamente immergere il pollo nell’albume e poi impanarlo nelle briciole di popcorn. Rivestire una teglia da forno con della carta oleata e posizionarvi sopra gli straccetti di pollo. Aggiungere un ulteriore spolverata di spezie ed infornare in forno statico a 200 gradi per 15 minuti. Cuocere per altri 5 minuti in modalità grill o ventilata così da renderli croccantissimi.

Se si preferisce è possibile cuocere gli straccetti di pollo in friggitrice ad aria. Il risultato sarà eccellente, straccetti di pollo croccantissimi e privi di olio.

Ebbene non al limone né al curry ma ecco come potremmo preparare degli sfiziosi straccetti di pollo croccanti al forno con un ingrediente speciale.