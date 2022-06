È un bello stress fare le pulizie d’estate. Sudiamo, ci stanchiamo e perdiamo molto più in fretta le forze e ci tocca fare delle pause per reidratarci. Però purtroppo non possiamo lasciare la casa sporca e disordinata. Oltretutto, questo è anche il periodo perfetto per le grandi pulizie. Oltre a pianificare la nostra vacanza avventurosa alla scoperta della natura, dobbiamo approfittare dei giorni liberi, per fare una pulizia più approfondita di tutti gli angoli della casa. E se esistesse qualche trucco per ridurre il tempo dedicato al riordino della casa, per stancarsi meno?

Tende e vetri da pulire a fondo

Nel periodo estivo concentriamo di solito tutte quelle pulizie più noiose, che non abbiamo modo di fare durante l’anno. Per esempio il lavaggio delle tende, da stendere direttamente appese al loro bastone, che con i 30 gradi delle giornate più calde, si asciugano in un attimo. Ma c’è da dire che è comunque pesante smontarle, lavarle e poi riappenderle. Porta via tempo ed energie. Lo stesso si può dire per specchi e vetri. Molti tirano fuori la vecchia “vaporella” della mamma, che ancora funziona egregiamente, ma che fa acqua ovunque e richiede una certa attenzione, oltre a produrre molto calore.

Ecco come pulire casa velocemente con questi trucchi per avere tende ordinate e specchi brillanti senza stancarsi

Oggi sveliamo alcuni piccoli trucchi che ci aiuteranno ad avere una casa linda e pulita, con poco sforzo e in pochissimo tempo. Partiamo dalle tende. Senza bisogno di lavarle, cosa che possiamo rimandare all’anno prossimo, basterà aspirarle, ma come? Con il tubo dell’aspirapolvere si rischia di risucchiarle per intero nel meccanismo. Tutto quello che ci occorre per ovviare a questo problema è una racchetta. Mettiamola tra il tubo dell’aspirapolvere e la tenda e toglieremo un bel quantitativo di polvere accumulata nel tempo, senza portar via tutta la tenda.

Tende ma non solo

Per pulire gli specchi, che possono avere residui di makeup o tracce belle solidificate di tartaro rimosso dal filo interdentale, ci basterà una cipolla e della schiuma da barba. Usiamo una cipolla tagliata a metà e strofiniamola sul nostro specchio o vetro per togliere i residui più grossi e poi spruzziamo la schiuma da barba su tutta la superficie, per lucidare. Togliamo l’eccesso con un panno umido o con un accessorio lava vetri e asciughiamo con un panno asciutto. Infine, per raccogliere velocemente briciole, zucchero o polveri spesse dai tappeti, armiamoci di un bicchiere. Immergiamo il bordo del bicchiere nell’acqua e passiamolo sul nostro tappeto con movimenti rotatori. Il grosso rimarrà attaccato al bordo e ci metteremo molto meno tempo a completare la pulizia con l’aspirapolvere. Ecco come pulire casa velocemente con questi trucchi per dimezzare i tempi e per affrontare a cuor leggero le grosse pulizie estive.

