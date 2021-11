Molti cominciano a dire, anzi continuano a farlo, che il rialzo dei mercati non ha ragione di essere. I motivi, a sentirli, dovrebbero essere i più disparati, dall’inflazione che continua a salire, all’ipercomprato degli indici azionari. Noi, invece, continuiamo a guardare al premio per il rischio a favore e alla tendenza dei grafici e fino a questo momento non ravvisiamo particolari pericoli.

Cosa attendere quindi? A parer nostro il rialzo a Wall Street non è ancora finito. Come scritto nelle settimane precedenti. il minimo di ottobre è sempre stato apripista per due rialzi, il primo detto rally natalizio e che dura fino a dicembre e il secondo che dura fino ad aprile.

Come regolarsi quindi? I segreto è davvero semplice e banale. Basta infatti accodarsi alla tendenza e alzare di volta in volta gli stop loss/profit. In questo modo, se il trend girerà contro, le operazioni verranno chiuse immediatamente e in guadagno.

I livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione e portare gli eventi a proprio fabore

Dow Jones

Tendenza rialzista fino a quando non si verificherà una chiusura giornaliera inferiore a 35.890.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 15.827.

S&P 500

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 4.662.

Quali sono le attese per questa settimana di contrattazione?

Il minimo dovrebbe essere segnato fra lunedì e martedì e mentre il massimo nella giornata di venerdì.

Segnaliamo probabilità del 20% che i prezzi possano andare sotto il minimo segnato nella scorsa settimana.

Quali sono le aree di minimo/massimo attese per questa settimana?

Dow Jones

36.145/36.300

36.810/37.100

Nasdaq C.

15.745/15.900

16.386/16.495

S&P 500 Index

4.655/4.689

4.767/4.908

Il rialzo a Wall Street non è ancora finito. Testa dove è diretta?

Tesla (NASDAQ:TSLA), ultimo prezzo a 1.222,09. Fair value a 350 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 944, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 1.500 dollari ed oltre. Nel breve, un primo indizio ribassista si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 1.208.