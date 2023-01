Non in umido o con la salsiccia, ecco come cucinare le lenticchie secche in modo gustoso e sfizioso

Non in umido o con la salsiccia-proiezionidiborsa.it

Le lenticchie sono un piatto sano e salutare e si prestano a tante preparazioni. Prima di cuocerle dovremmo metterle ammollo e seguire alcuni semplici passaggi. Ecco come preparare degli straordinari piatti originali e non le classiche ricette.

Molti di noi avranno assaggiato l’ultimo dell’anno il classico piatto di lenticchie e cotechino, un’antica tradizione popolare portafortuna, simbolo di prosperità. Sembrerebbe che anche gli antichi romani seguissero quest’usanza alimentare, per la forma della lenticchia, simile ad una moneta, e per l’aumento del volume, dopo la cottura. In generale, questo legume è decisamente apprezzato tutto l’anno, soprattutto durante i mesi freddi, perfetto da preparare in umido o con dei golosi pezzi di salsiccia.

Sono un alimento molto versatile e se arricchite con spezie, possono diventare un vero e proprio piatto gourmet. Se utilizziamo quelle secche, l’ideale è tenerle ammollo nell’acqua per ore, addirittura una notte, per renderle morbide e scartare quelle che rimangono a galla. Questo passaggio è fondamentale anche per migliorare l’assorbimento dei nutrienti e la digestione.

Non in umido o con la salsiccia, ecco come cucinare questo straordinario legume

Oltre che servirle bollite e poi insaporite con soffritto e pomodoro, o con della salsiccia saporita, potremo sperimentare dei piatti alternativi buonissimi. Gli amanti del pesce potranno preparare, ad esempio, una deliziosa crema a base di lenticchie e patate lesse, con aggiunta di porro croccante e gamberi sbollentati. Una pietanza semplice ma dal gusto intenso, a piacere mettiamo un pizzico di curry o paprika dolce.

Un modo per recuperare i legumi cucinati il giorno prima è realizzare delle crocchette. Frulliamole insieme ad un uovo, aglio, sale, olio e spezie. Trasferiamo l’impasto in un contenitore e aggiungiamo farina di mais, cubetti di pancetta e piselli. Con le mani creiamo delle crocchette cilindriche, da adagiare su una teglia foderata con carta forno, versiamo un filo d’olio e inforniamo a 180 gradi per 20 minuti. Se vogliamo gustare le lenticchie intere, dopo averle cotte scoliamo per bene e impiattiamole. A parte facciamo saltare in padella dei pezzi di salmone affumicato e scalogno, per renderli croccanti, sbucciamo una mela golden e tagliamola a cubetti. Prima di servire terminiamo il piatto incorporando gli altri ingredienti, per un gusto finale particolare e sfizioso. Quindi non in umido o con la salsiccia, ecco come cucinare questo delizioso alimento ricco di fibre e proteine.

I legumi ricchi di proteine

Le lenticchie sono delle leguminose molto nutrienti, antiossidanti e poco caloriche, se preparate in modo leggero. Hanno alte percentuali di fibre e quantità importati di proteine, ricche di potassio, fosforo e calcio. Per questo sarebbero adatte a contrastare anemia e sintomi di affaticamento, facilitano la motilità intestinale. Non sono, però, gli unici legumi a possedere queste proprietà benefiche, sono fonte di proteine e fibre anche i piselli, importanti per controllare i livelli di colesterolo. Sarebbe ricca di proteine vegetali anche la soia, alleata dell’intestino e ingrediente versatile in cucina.