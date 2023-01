Meglio pulizia dei denti professionale o sbiancamento? La scelta migliore e le cose da sapere

Si rischia di fare confusione su un tema che coinvolge sia l’estetica del sorriso che la salute dei denti. Ecco alcune cose da sapere.

Avere denti bianchi e sani è l’obiettivo di tutti. Tuttavia, anche se sembrerà incredibile, non è detto che una cosa sia conseguenza dell’altra. Ecco perché è importante chiarire alcuni aspetti, che consentono di avere una panoramica sui concetti di pulizia dei denti e sbiancamento.

Meglio pulizia dei denti professionale o sbiancamento? La premessa

Meglio partire da una premessa. Non è, infatti, detto che dei denti non bianchissimi non siano sani. Questo perché ognuno ha una colorazione specifica, determinata dalla genetica. Un po’ per intendersi come avviene per la capigliatura o gli occhi.

Va detto che esistono abitudini che, nel tempo, potrebbero contribuire ad allontanare la colorazione dei denti dalla gradazione iniziale. E si potrebbe aprire un capitolo su come preservarla, ma è un altro discorso.

Volendo, si può comunque semplificare la descrizione della differenza tra pulizia dei denti professionale e sbiancamento. Un trattamento è strettamente legato all’igiene dentale e salute dei denti, l’altro è soprattutto estetico.

Igiene dentale professionale: perché è importante

Rivolgersi ad un dentista per la pulizia professionale dei denti consente di rimuovere il tartaro, la placca ed i batteri. Si tratta di un trattamento che andrebbe ripetuto con una certa frequenza (molte fonti ritengono giusto almeno ogni sei mesi). Lo spazzolamento autonomo non ha un’efficacia paragonabile. Resta, ovviamente, l’importanza di lavarsi i denti con la frequenza indicata dagli esperti per preservare la loro salute..

Alla fine del trattamento di igiene dentale è prevista anche una lucidatura che consente, ad esempio, anche la rimozione di macchie.

E, a proposito di salute dei denti, sarà anche l’occasione in cui il dentista potrà fare una valutazione e intercettare eventuali anomalie. Il controllo di un professionista è sempre un’auspicabile forma di prevenzione per i denti, oltre a tutte le buone abitudini da mantenere nel quotidiano.

Quando fare lo sbiancamento dentale?

Lo sbiancamento ha, invece, la funzione di dare un colore più chiaro ai denti. Per qualcuno potrebbe significare, ad esempio, restituire il bianco che magari è stato perso a causa dell’età o di altri fattori. Lo si fa sfruttando particolari strumenti e sostanze studiate ad hoc.



E quindi meglio pulizia dei denti professionale o sbiancamento? La migliore cosa, in base alle informazioni reperibili, è probabilmente sottoporsi con la giusta frequenza a sedute di igiene professionale. Questo, intanto, consentirà di tutelare la salute dei denti, proiettandosi in seconda battuta sulla questione estetica.

Nell’ambito della seduta, ad esempio, si potrà parlare con il dentista ed esternare la propria volontà di avere denti più bianchi. Con lui sarà facile stabilire se e quale potrà essere il percorso da fare per lo sbiancamento.

L’ausilio di un professionista sarà la migliore guida per intraprendere il percorso giusto per la propria dentatura. Tra gli errori da non fare c’è sicuramente quello di non fidarsi di soluzioni approssimative, magari trovate on line e prive di valenza scientifica.