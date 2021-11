Nell’arredamento della casa, un must have è il tappeto, usato sia per abbellire che per la sua utilità. I tappeti sono messi, solitamente, nei punti strategici della casa quali salotto, cucina e bagno, oltre allo zerbino all’ingresso, e ognuno ha una propria “funzione”.

Sicuramente il tappeto messo in salotto serve come abbellimento. Caldo e accogliente, il tappeto emana in un certo senso comfort, tanto che molti bambini e animali domestici, per esempio, non esitano a sdraiarsi. In tante case italiane è consuetudine usare il tappeto persiano. Ottima scelta, diremmo, poiché conferisce alla casa eleganza e ricercatezza. Una pecca, però, da non sottovalutare del tappeto persiano è la difficoltà nel momento delle pulizie. Panico quando cade qualche goccia di vino!

Essendo molto pregiato e delicato, bisogna fare particolare attenzione nel modo di pulirlo e anche se lo laviamo per bene, non è detto che germi e batteri non continuino a persistere. Mentre i tappeti che posizioniamo in bagno e in cucina si sporcano più facilmente ma sono altrettanto semplici da pulire, il tappeto persiano è più complicato.

Recentemente ha preso piede la tendenza di acquistare dei tappeti diversi, che sicuramente non ci ruberanno molto tempo per le pulizie. Non il tappeto persiano ma questo modello sta rubando il cuore a tutti perché affascinante e facile da pulire.

Quello antiscivolo anche a metraggio con tessuti morbidi e di qualsiasi forma

Nei negozi adibiti alla vendita di pezzi di arredamento per la casa e non solo, possiamo trovare dei tappeti con gomma antiscivolo anche a metraggio. Di questi la forma è quella rettangolare lunga o corta a scelta, il tessuto può variare a seconda del proprio gusto così come la fantasia.

Proprio perché ne esistono diverse fantasia a seconda dei propri gusti, questo tappeto è molto bello e soprattutto comodo e utile. Altro pregio è che, essendo antiscivolo, non permette di cadere e farsi male. Chi preferisce, invece, la forma tonda, esistono tappeti con tessuti morbidi e confortevoli a tinta unica o con varie fantasie.

Questi tappeti a metraggio si utilizzano per lo più per la cucina e il bagno, i quali rappresentano i luoghi in cui è più facile scivolare, poiché può capitare che cadi qualche goccia d’acqua, oppure di cibo o bevande in cucina. Per quanto riguarda il salotto, ci sono tappeti dalla forma rettangolare o rotonda antiscivolo molto eleganti e moderni, per esempio lo shaggy, che a differenza del classico tappeto persiano possono anche essere lavati facilmente.

I tappeti antiscivolo a metraggio, per esempio, possono essere lavati anche in lavatrice oppure utilizzando una soluzione composta da acqua, bicarbonato e aceto bianco. In ogni caso, consigliamo di leggere le etichette di qualsiasi tipo di tappeto.