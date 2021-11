Uno dei classici segnali che accompagnano la nostra vita nella vecchiaia è il tremore delle mani. Solitamente sono disturbi del movimento che si accompagnano all’età. Ben diversa è invece la situazione, se il tremore inizia molto prima e soprattutto diventa costante. Se iniziano a tremarci le mani da giovani dovremmo fare assoluta attenzione a questo pericoloso campanello d’allarme. Potrebbe infatti nascondere delle lesioni neurologiche importanti o alcune altre malattie e disfunzioni che andremo a vedere in questo articolo.

Ansia e depressione potrebbero essere due cause del tremore

Inutile nascondere che viviamo in una società ansiosa e stressata. Ma non per questo dobbiamo affibbiarle tutte le cause del nostro nervosismo. Sicuramente, come sostengono sempre i medici, una delle cause psicologiche degli eventuali tremori potrebbero essere proprio l’ansia e la depressione. Attenzione a non sottovalutarle, perché come diceva quello “sono due brutte bestie” che possono fare del male a tutti i componenti della famiglia.

Potrebbe coglierci un tremore da ansia anche in età giovanile. Anzi, secondo le ultime statistiche, i nostri ragazzi quando sono sotto esame scolastico dimostrano ansia e stress più di una volta. E con essi, tremori alle mani e senso generico di agitazione sino alle gambe.

Se iniziano a tremarci le mani da giovani dovremmo fare assoluta attenzione a questo pericoloso campanello d’allarme

Purtroppo, nell’analisi dei tremori alle mani nelle persone più giovani, dobbiamo inserire anche la dipendenza da droghe e alcol. Difficilmente, infatti una malattia tipica senile come il morbo di Parkinson potrebbe aggredire i ragazzi. Stando invece a quanto riportano le statistiche mediche, le cause più frequenti di tremore delle mani giovanili sarebbero riconducibili a:

sclerosi multipla;

malattie genetiche;

consumo di droghe e alcol, come accennato sopra.

Attenzione, però che se il tremore permane anche nelle persone di mezza età è bene rivolgersi immediatamente al proprio medico. Non solo stress e ansia, ma anche ipertiroidismo, glicemia troppo alta e malattie renali potrebbero esserne la causa.

Attenzione alle cattive abitudini della mezza età

Dicono che ogni età abbia la sua bellezza e che quella di mezzo sia quella della saggezza. Come riportato però in questo studio internazionale, la fascia d’età che va dai 40 ai 60 anni sembrerebbe particolarmente esposta allo stress. Abbiamo visto finora quali sono le possibili cause del tremore alle mani nelle fasce più giovani. Attenzione, però che secondo gli esperti: stress, fumo, eccesso di alcol e alimentazione scorretta porterebbero a determinati stati di ansia semi permanenti. Con relativi tremori non solo alle mani, ma anche a molte altre parti del corpo. Ecco perché, ancora una volta, seguendo i consigli dei medici, meglio fare una vita attiva, serena e arricchita da una dieta sane ed equilibrata.

