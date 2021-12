L’inverno sta arrivando e le feste di Natale si avvicinano sempre di più. Nelle prossime settimane saremo impegnati in pranzi e cene con i parenti e alle feste con gli amici.

Proprio per questo motivo dovremo essere perfetti e sfoggiare un look incredibile. Precedentemente abbiamo svelato che non solo mocassini ma altre 3 scarpe favolose tornano finalmente di moda quest’inverno e stanno davvero spopolando.

Tuttavia, il look non è fatto soltanto dall’abbigliamento ma anche dallo styling dei capelli, dalle unghie e dal make up. Ecco perché non biondo o castano ma questi 2 favolosi colori di capelli spopoleranno in inverno perché ringiovaniscono di almeno 10 anni.

Oggi invece vogliamo focalizzarci sulle unghie e sulla manicure perfetta da sfoggiare a Natale. Infatti, non il solito rosso sulle unghie ma questi 3 esclusivi colori di smalto spopoleranno durante le feste natalizie.

Spesso non ci prestiamo attenzione, ma la manicure completa il nostro look restituendo all’esterno un’immagine più personale e curata.

Se vogliamo distinguerci e non essere mai banali, quest’anno abbandoniamo l’idea del rosso e scopriamo queste nuove tendenze.

3 colori in particolare si affermeranno conquistando proprio tutti. Se vogliamo saperne di più, non ci resta che continuare a leggere l’articolo.

Non il solito rosso sulle unghie ma questi 3 esclusivi colori di smalto spopoleranno durante le feste natalizie

Per il Natale 2021, uno dei colori più di tendenza è il verde smeraldo. Considerato da sempre un evergreen, questo colore intenso ci permetterà di distinguerci con stile.

Il verde è spesso associato alla fortuna ed indossarlo potrebbe anche essere di buon auspicio. Questo colore dona carattere ed eleganza a chi lo porta.

Questa nuance è perfetta soprattutto su unghie di media lunghezza e dona alle donne di qualsiasi età. Per un effetto wow, stendiamo un velo di glitter partendo dall’angolo superiore dell’unghia fino alla metà del lato opposto. In alternativa, scegliamo un verde smeraldo mat: l’opaco ha sempre il suo fascino e stupisce con semplicità e classe.

Bianco e oro

Molto natalizio ma mai banale è il binomio bianco e oro. Questi 2 colori danno alle nostre mani raffinatezza ed eleganza senza esagerare. Queste 2 nuance sono perfette su unghie di media lunghezza, perché i colori chiari tendono ad ingrandire l’unghia.

Consigliamo di scegliere la base bianca e poi dare spazio alla fantasia per scegliere i dettagli da realizzare in oro.

Se ci stiamo chiedendo quali dettagli scegliere, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Dalla reverse french a piccoli dettagli natalizi tutto è concesso a Natale.

Nude con applicazioni a tema

Se vogliamo andare sul sicuro scegliamo il nude. Questa nuance è perfetta sia su unghie lunghe, sia su quelle più corte. Che siano a mandorla oppure squadrate, il nude è la scelta perfetta per chi ha paura di osare.

Ciò nonostante, possiamo rendere unica e speciale la nostra manicure realizzando un nude sfumato. In più, potremo aggiungere una nail art delicata ma d’effetto.

Ad esempio, un albero di Natale oppure un fiocco di neve stilizzato su una delle unghie lascerà tutti a bocca aperta senza esagerare.