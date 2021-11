Siamo ormai alle porte dell’inverno e si stanno già affermando le nuove tendenze che segneranno la prossima stagione.

Le mode cambiano e ritornano ciclicamente sia che si tratti di abbigliamento, sia di capelli. Oggi vogliamo parlare delle nuove tendenze che riguardano i capelli per il prossimo inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Precedentemente, sono state svelate le 5 varianti di questo taglio che ringiovanisce all’istante e spopolerà in autunno.

Come abbiamo visto, questi 3 colori di capelli in autunno ci faranno sembrare più giovani di almeno 10 anni. Tuttavia, per la prossima stagione non dovremo puntare sui classici colori a cui siamo abituate per dimostrare qualche anno in meno. Infatti, non biondo o castano ma questi 2 favolosi colori di capelli spopoleranno in inverno perché ringiovaniscono di almeno 10 anni.

Se pensiamo di cambiare look sono questi i 2 colori su cui dovremmo puntare. Abbiamo scelto 2 nuances che si adattano sia alle carnagioni più scure, sia a quelle più chiare. Sarà sufficiente soltanto sceglierne una e lasciarsi ispirare.

Se vogliamo sapere di più su queste nuove tendenze e dare una svolta al nostro look, non ci resta che continuare a leggere l’articolo.

Non biondo o castano ma questi 2 favolosi colori di capelli spopoleranno in inverno perché ringiovaniscono di almeno 10 anni

Forse non tutti lo conoscono, ma il colore più di tendenza nella prossima stagione è il broux. Si tratta di una via di mezzo tra il rosso e il castano, ideale per le donne che hanno paura di osare.

Questa nuance calda ricorda i colori della stagione che sta per finire e sarà perfetta da sfoggiare il prossimo inverno.

Questo colore è in grado di farci apparire più giovani ed è particolarmente indicato per chi possiede un incarnato olivastro o dorato.

Se il nostro colore è un semplice castano e vogliamo rinnovarci essendo sempre alla moda, il broux è la scelta giusta.

Ma non è tutto: se lo scegliamo nei toni copper, questo colore darà particolare risalto anche agli incarnati color pesca.

Pink champagne

Richiama il color pesca e la preziosità dello champagne. Il pink champagne è la nuance perfetta per le donne che vogliono farsi notare ma senza mai apparire fuori luogo.

Da non confondere con il biondo fragola, il pink champagne ha sfumature che vanno dal rosa al fucsia, fino ad arrivare ai toni aranciati.

Questo colore dà personalità alle donne che lo portano, facendole apparire davvero irresistibili. Particolarmente indicato per coloro che possiedono una carnagione chiara ed occhi scuri, una volta provato siamo certi che conquisterà tutti.

Se abbiamo paura di osare troppo e cerchiamo un’alternativa meno audace, possiamo usare il pink champagne solo sulle punte lasciando invece le radici “nature”.