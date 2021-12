Il ferro da stiro è un elettrodomestico fondamentale nella vita di tutti i giorni. Il suo scopo, però, non è solo quello di rimuovere le pieghe da magliette, pantaloni e camicie appena asciugati.

Infatti, grazie all’azione del vapore, il ferro da stiro permette anche di mantenere integri i tessuti, prevenendone l’invecchiamento. Inoltre, il vapore caldo permette anche di igienizzare i vestiti, eliminando così tutti quei microorganismi che resistono al lavaggio in lavatrice.

Tuttavia, dopo svariati utilizzi e senza la giusta manutenzione, anche il ferro da stiro potrebbe guastarsi. La causa principale è il calcare, che si deposita nel serbatoio dell’acqua e nei forellini della piastra, rovinando potenzialmente anche i vestiti.

In questo articolo, però, sveleremo un modo semplice per affrontare questo problema con pochi e semplici passaggi.

Altro che aceto e sale grosso, ecco il rimedio infallibile per sciogliere il calcare dal ferro da stiro

Il ferro da stiro dunque, nonostante sia costituito da materiali resistenti e collaudati, dopo un po’ di tempo potrebbe fare cilecca.

Una delle parti più esposte a problematiche è sicuramente la piastra. Questa infatti, entrando in contatto con i tessuti, stampe e parti metalliche, potrebbe bruciarsi o graffiarsi.

Oppure potrebbero rimanere residui di calcare a ridosso dei forellini da dove fuoriesce il vapore, rischiando così di macchiare i vestiti.

Per risolvere questi problemi, abbiamo già visto il metodo infallibile per disincrostare la piastra del ferro da stiro con zero fatica.

Questo elettrodomestico, comunque, potrebbe rovinarsi anche a causa della nostra incuranza. Infatti, molte persone spesso aggiungono oli essenziali o altri prodotti nella caldaia per profumare i vestiti.

In realtà, questa è una pratica sbagliatissima, come abbiamo approfondito in un altro precedente articolo.

Ma, ritornando al calcare, esiste un metodo super efficace per eliminarlo dal serbatoio e non avere più problemi durante la stiratura.

Infatti, non servirà altro che l’acido citrico. Questo ingrediente, come ben sappiamo, è davvero un portento nelle pulizie di casa e nella manutenzione degli elettrodomestici, proprio perché è un potente sciogli calcare. Infatti, grazie a questo rimedio, potremmo ad esempio eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie.

Anche per quanto riguarda il ferro da stiro, quindi, basterà inserire nel serbatoio una soluzione di acqua demineralizzata ed acido citrico. Dopo 15 minuti, accendiamo il ferro da stiro e vaporizziamo finché i forellini non saranno liberi. Una volta finito, con un cotton fioc, ripuliamo anche i forellini stessi. Quindi, altro che aceto e sale grosso, ecco il rimedio infallibile per sciogliere il calcare dal ferro da stiro.