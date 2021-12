Ci avviamo a passi spediti verso il Natale e le tanto attese festività di fine anno. Per tanti sarà l’occasione giusta per staccare la spina e vivere qualche giorno di sano relax. Nell’attesa, scopriamo come sarà il fine settimana secondo le stelle. Dunque, vediamo l’oroscopo del weekend, ecco quali segni baciati dalle stelle avranno amore e tanto svago.

Cosa dicono le stelle da Ariete a Gemelli

Per gli Ariete le cose più belle arriveranno da lunedì in poi, e lo dimostra il fatto che oggi e domani le stelle dicono “ni”. Da domenica la Luna entra nel segno e la luce si smorza in famiglia e con il partner. Attenzione a tavola, non esagerate con i pasti.

Le stelle consigliano tanta cautela in merito alla salute per gli amici Toro e dunque l’ideale è dedicare l’intero weekend al relax, fisico e mentale. Ci sono ancora Giove e Saturno contro per il resto del mese (Giove diventa neutro da fine dicembre).

Sarà un weekend da incorniciare per i Gemelli, specie riguardo la vita sociale e i rapporti con il partner. Meglio approfittarne, perché da lunedì Marte passa in Sagittario e prende il posto di Mercurio: si dirà addio all’armonia di queste ore.

L’oroscopo del weekend di chi è nato in estate

Fine settimana incolore, poi, per gli amici Cancro. Venere in Capricorno toglie spesso il buonumore e domenica si ripeterà il copione. In più, potrebbero esserci richiami da chi attende ancora qualcosa (promesse, lavoro, familiari) e siete in grande ritardo sulla consegna.

Sabato da dimenticare (Marte di traverso fino a domenica 12 porterà rogne in vari ambiti della vita pratica) e domenica da incorniciare per i nati Leone. La Luna, infatti, passerà in Ariete e porterà armonia e amore soprattutto in famiglia.

Per i Vergine, Mercurio contro fino al 12 porterà mugugni e incomprensioni in famiglia o sul luogo di lavoro. Non sarà da meno la salute: le stelle consigliano cautela e di preferire un camino invece di una passeggiata sotto la neve. Meglio restare al caldo di casa e preparare questa torta sofficissima che ha già conquistato tutti da Tokio a New York.

Da Bilancia a Sagittario

Sotto certi aspetti, ultimo weekend del 2021 da incorniciare per i nati Bilancia. Cielo bello per lavoro, salute, famiglia, meno per l’amore: Venere è in Capricorno e il cielo non cambierà fino alla prossima primavera.

Fine settimana neutro per i nati Scorpione: mancano opposizioni planetarie, ma anche i grandi favori delle stelle. Nel complesso, sabato meglio in famiglia oppure con un’uscita in centro, mentre domenica bisognerà riprendere subito il lavoro.

Marte sarà favorevole solo dal 13 e si prospetta un weekend difficile per il Sagittario. Saturno di traverso e Nettuno in quadratura porteranno a spendere in maniera esagerata. Infine Marte e Urano renderanno la vita difficile in famiglia e al lavoro.

L’oroscopo del weekend, ecco quali segni baciati dalle stelle avranno amore e tanto svago

Sarà un cielo pieno di buone stelle, invece, per gli amici Capricorno. Luna nel segno e Plutone e Urano in ottimo aspetto daranno tante energie per lo sport, il sesso, le uscite serali e la vita sociale.

Per gli amici Acquario, invece, il weekend non resterà nell’album dei ricordi 2021. Marte e Urano in dissonanza e Plutone e Venere in dodicesima casa. Insomma, ci sarà da rimuginare su tutto, dal lavoro alla famiglia, dai soldi alla salute.

Weekend intermedio per i nati sotto il segno dei Pesci. Marte e Urano a favore, Giove invece solo dalla fine del mese. Di contro Sole e Mercurio sono in quadratura a togliere quella serenità totale che è solo rimandata di qualche settimana.

In definitiva, quindi, in attesa del 13 dicembre che porterà diversi transiti planetari, sarà un weekend da incorniciare per gli amici Gemelli, Bilancia e Capricorno.

Approfondimento

Il 2022 inizierà alla grande per questi 75 fortunatissimi laureati che potrebbero lavorare al Ministero della Cultura.