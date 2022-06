Quando andiamo al mare vediamo famiglie di tutti i tipi. Alcune hanno molti bambini e molti giochi per intrattenerli. Altre invece si compongono di coppie giovani che si divertono con qualche sport o a correre sulla battigia. Tuttavia, spesso vediamo che moltissime persone di ogni età e classe hanno un libro in mano e riescono a rilassarsi leggendo. Gli scienziati hanno sottolineato più volte che usiamo troppo il cellulare e ne diventiamo dipendenti e quindi una buona soluzione è quella di scegliere di leggere un bel libro. Infatti, ecco le migliori storie al mare sotto l’ombrellone da leggere quest’estate.

Da Groucho Marx a Gianni Celati

Di Groucho Marx forse abbiamo già letto qualcosa, ma non possiamo assolutamente perderci il suo capolavoro, Le lettere. La lettura è estremamente scorrevole e divertente e il libro si riesce tranquillamente a finire in un’unica giornata. Si prevedono molti sorrisi e felicità. Gianni Celati invece si caratterizza per le piccole storie che sembrano quotidiane e senza importanza. Invece, parliamo di storie realmente universali, raccontate però con quel tocco di ironia che riesce a mostrarci ancora meglio la realtà che ci circonda. Ci fa riflettere e pensare alla nostra stessa esistenza, soprattutto perché l’autore è bravissimo a raccontare i vizi e le virtù di noi italiani.

Le migliori storie al mare sotto l’ombrellone sono questi divertentissimi libri da leggere assolutamente

David Sedaris è conosciuto per la sua ironia, che alcuni definiscono addirittura dissacrante. Nel suo Quando siete inghiottiti dalle fiamme, Sedaris usa un umorismo estremamente tagliente e ci racconta una storia che ci fa a tratti commuovere e a tratti ridere a crepapelle. Se invece siamo in viaggio, ma vogliamo continuare a leggere, dovremmo scegliere un capolavoro di David Foster Wallace. Parliamo di Una cosa divertente che non farò mai più, libro in cui l’autore scrive uno dei suoi migliori reportage.

Lo scenario è una crociera lussuosa piena di ricchi annoiati che mostrano tutti i loro peggiori difetti. Infine, pensiamo a Una banda di idioti di John Kennedy Toole. Ci troviamo negli Stati Uniti d’America e precisamente a New Orleans, la capitale mondiale del jazz. Qui, il protagonista è Ignatius, giovane con problemi di sovrappeso che cerca qualsiasi lavoretto per aiutare la propria famiglia ad arrivare alla fine del mese. Una sorta di Don Chisciotte comico e contemporaneo.

Lettura consigliata

Ogni mare è perfetto e tutte le spiagge sono ideali se ci sentiamo bene con noi stessi e con il nostro corpo