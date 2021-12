Le feste natalizie stanno iniziando e in molte stanno cercando degli outfit da indossare alle cene cui parteciperemo. In questo periodo di gioia e condivisione amiamo apparire splendenti ed eleganti, indossando capi colorati e particolari. Rosso, verde, oro, sono questi i colori che vanno per la maggiore, assieme ad abiti luccicanti e glitterati.

Quando viene ora di scegliere le scarpe, in molte non sanno cosa indossare per stare al caldo, comode ma anche essere eleganti. D’inverno in tante amano indossare stivali ed anfibi, ma forse è meglio metterli da parte almeno per le feste.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi parleremo di una scarpa calda ed elegante che renderà irresistibile ogni nostro look.

Un materiale elegante e caldissimo

In questo periodo in molti amano usare accessori vistosi e appariscenti che si intonano con l’atmosfera natalizia.

Le scarpe per le feste non possono essere da meno, ma senza esagerare. Eviteremo sicuramente le scarpe troppo basse e gli stivali, che non rendono giustizia agli abiti più eleganti. Da evitare anche la vernice e la pelle lucida, il serpente e il coccodrillo.

Possiamo scegliere scarpe alte o basse, aperte o chiuse, ma dobbiamo sapere che un materiale in particolare è davvero perfetto per questo periodo natalizio.

Stiamo parlando della pelle scamosciata, elegante, calda e davvero versatile. Le scarpe scamosciate possono essere indossate sia di notte che di giorno, sia in contesti casual che in momenti formali.

Basta stivali e paperine ora che sappiamo che sono queste le scarpe perfette per le feste natalizie

La scarpa natalizia perfetta è una tacco 12 rossa scamosciata, ma non tutti amano e sanno portare questo modello.

Per un abito lungo scegliere delle décolletée con tacchi più abbordabili ed un eventuale plateau per facilitare l’andatura. I colori da preferire sarebbero il nero, il rosso o il dorato, ma possiamo sperimentare soprattutto in base all’outfit.

Se invece non amiamo i tacchi alti, possiamo scegliere delle scarpe con un tacco 5-6 centimetri, squadrato o a spillo.

Qualsiasi modello scegliamo per stare comode dobbiamo sapere che l’opacità della pelle scamosciata è davvero elegante e si addice perfettamente al periodo. Ecco perché diremo basta a stivali e paperine ora che sappiamo che sono queste le scarpe perfette per le feste natalizie.

Approfondimento

Solo chi non ha paura di essere la più bella sceglierà questa acconciatura perfetta per Natale.