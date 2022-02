Non il gladiolo e nemmeno l’orchidea, ma è questa la pianta simile che colorerà i nostri giardini con la sua fioritura rigogliosa

Sta per arrivare la primavera, la stagione dei fiori. Se vogliamo abbellire le pareti di casa o degli esterni, ecco una pianta davvero meravigliosa che profumerà di primavera. Infatti, la casa deve essere confortevole e ricca di verde, non solo all’interno ma anche all’esterno.

A proposito di esterni, ci preoccupiamo spesso delle nostre piante posizionate in balcone o in giardino. Con queste basse temperature, riusciranno a resistere? Ebbene, vi sono piante che si adattano benissimo al freddo. Non pensiamo sempre e solo alla pianta di limone, nonostante sia una delle più apprezzate.

Oltre a quella di limone, anche gladioli e orchidee sono tra le piante più in voga. Esteticamente belle, sono tra le più colorate e raffinate e, proprio per queste caratteristiche, molte persone preferiscono averle in casa. Ma non il gladiolo e nemmeno l’orchidea sono adatti a vivere in giardino.

Dal momento che dobbiamo abbellire anche gli esterni, una soluzione potrebbe essere la pianta protagonista di oggi, la quale è simile sia al gladiolo che all’orchidea.

Il Gladiolus murielae

Il Gladiolus murielae, conosciuto anche come Acidanthera murielae, è una pianta bulbosa dai fiori a punta bianchi e con sfumature di rosa. Proprio per i colori, è molto simile alla classica orchidea, ma appartiene alla stessa famiglia dei gladioli, costituendone una variante.

Si tratta di una pianta da coltivare in giardino, perché lo arricchirà grazie alle sue foglie lunghe e sottili, talmente rigogliose che ognuna sarà capace di produrre anche 8 fiori. La primavera è il periodo migliore per mettere a dimora i bulbi di questa pianta.

L’Acidanthera murielae ha bisogno di molta luce, quindi il giardino sarà il punto di forza. È una pianta da seminare in primavera, proprio perché non sopporta le gelate e le temperature al di sotto dello zero. Per questo motivo, nelle Regioni del Sud è più facile coltivarla.

In ogni caso, si tratta di una pianta che può essere coltivata anche in vaso, poiché è tra le piante ornamentali più apprezzate di sempre. In questo caso, il vaso andrà riparato, qualora fossimo in presenza di temperature rigide.

Non il gladiolo e nemmeno l’orchidea, ma è questa la pianta simile che colorerà i nostri giardini con la sua fioritura rigogliosa

Per quanto riguarda il terreno, il Gladiolus murielae ha bisogno di un terriccio soffice, umido e ben concimato. Per questo motivo, non bisogna strafare con l’acqua. Sarebbe preferibile innaffiare costantemente, ma con poca acqua.

Infatti, questa pianta teme particolarmente i ristagni che, a causa del marciume, potrebbero provocare la sua morte. Per quanto riguarda il concime, sarebbe opportuno utilizzare un concime liquido, oppure un concime naturale da diluire in acqua. La concimazione deve avvenire almeno una volta al mese.

