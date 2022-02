Avere una bella casa profumata e ordinata è ciò a cui aspirano in molti. Ma, purtroppo, per via del lavoro non si ha il tempo di coccolarla. Questo comporta una serie di problemi, per esempio la formazione della muffa. Ma quanto è fastidioso vedere le macchie di muffa sui muri?

Tralasciare la casa per diverso tempo può causare non pochi problemi, tra cui, appunto, la muffa. E queste cattive abitudini ne sono altrettanto responsabili. Tuttavia, l’umidità può essere catturata anche da alcune piante, che diventeranno alleate per combattere presto i problemi legati alla muffa.

A proposito di piante, possiamo rendere una casa elegante anche abbellendola con tanto verde. Una pianta meravigliosa, che tutti amiamo, è quella di limone e questo scarto di cucina è un prezioso concime naturale. Posizioniamo, solitamente, la pianta di limone in giardino o in balcone, ma attenzione perché non resiste alle gelate e alle raffiche di vento. Mettiamola, invece, in salotto o in cucina, dove emanerà un buonissimo profumo.

Ma non solo con la pianta di limone è possibile abbellire la nostra casa. Ci sono tante piante invernali resistenti al freddo, che possiamo posizionare anche in giardino. Sicuramente, dentro casa conferiranno quel tocco di bellezza in più.

Le piante invernali

Una pianta poco conosciuta, ma molto elegante, si chiama Fiore del Cavolo e non è uno scherzo. Si tratta di una pianta ampia e dinamica, dall’aspetto somigliante ad un fiore di loto. I suoi colori variano dal viola al rosa al bianco.

Altra pianta molto bella è la Camelia Japonica che fiorisce proprio nel mese di febbraio, resiste al freddo ma non al gelo. Per cui, se abitiamo in zone dove cade spesso la neve o le temperature sono estremamente basse, allora approfittiamo per metterla in salotto. Le sue sfumature di rosa doneranno luminosità alla casa.

Non solo con la pianta di limone ma abbelliamo giardini e interni con queste meravigliose piante di febbraio resistenti al freddo

Se il colore preferito è il blu, non possiamo non avere un bellissimo Myosotis, che conferirà un tocco di vivacità e che i bambini apprezzeranno. Ma di blu vi è anche l’Occhio di Maria che, come suggerisce il nome, somiglia ad un occhio. Il colore, invece, ricorda il manto della Madonna.

Non è finita qui perché, se abitiamo in zone molto fredde, potremmo acquistare la Quesnelia con le sue adorabili bacche. Anche il Gelsomino di San Giuseppe è perfetto per il mese di febbraio con il suo bellissimo giallo.