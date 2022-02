Come suggerito in questo articolo ci sono dei settori che si stanno muovendo in controtendenza rispetto ai mercati in generale. Uno di questi è sicuramente il mercato delle materie prime.

Una serie di fattori geopolitici stanno spingendo le sue quotazioni verso l’alto. In particolare, l’importante aumento dell’inflazione sta causando un diffuso aumento di queste materie prime. Inoltre i colli di bottiglia sulla catena della produzione del valore e dell’offerta, provocati dalle misure restrittive per fronteggiare l’emergenza Covid 19, hanno causato una minore offerta di questi beni.

Le prospettive per il mercato azionario sono ancora incerte come meglio chiarito in questo articolo de “Il punto sui mercati”. L’obbligazionario soffre a causa dei previsti aumenti dei tassi d’interesse e la liquidità perde valore reale ogni giorno a causa dell’inflazione.

Per questo motivo, al fine di diversificare bene il portafoglio nella fase attuale, non si può prescindere dal detenere una quota in materie prime.

Tra le materie prime, lo stagno è un metallo indispensabile nell’elettronica. Praticamente tutte le saldature e quindi tutti i microchip necessitano di questo materiale di base. A causa della contemporanea riduzione dell’offerta ed aumento della domanda, la risorsa ha iniziato a scarseggiare e le sue quotazioni ne hanno risentito.

Anche per questi motivi riteniamo che con questo ETF che da inizio anno è cresciuto del 84% è possibile intercettare la forte performance dello stagno

L’ETF TINM è totalmente esposto all’andamento dello stagno in quanto replica l’indice Bloomberg Tin Subindex Total Return – USD. Esso ha avuto una performance dell’84% negli ultimi 12 mesi. Dall’ inizio del 2022, mentre l’indice S&P 500 cede circa l’11%, questo ETF sta guadagnando il 14%.

L’expense ratio è dello 0,49% annuo. Non particolarmente economico ma ancora nella media per questa categoria.

I possibili obiettivi di prezzo per le prossime sedute sono determinanti per capire fino a che livelli potrà spingersi questo prodotto.

Di seguito la nostra analisi tecnica, basata sul metodo proprietario Magic Box, come da seguente grafico, relativo a time frame daily.

Il metodo consente la costruzione di rettangoli e canali di tipo particolare, finalizzati sia ad analisi di tipo trend following, che a proiezioni di prezzo e tempo.

A tale riguardo, il principale setup daily si colloca per/entro il 24 marzo 2022.

Con primo target l’area a confine tra rettangolo verde e giallo, a 94,52.

Secondo target lungo il bordo superiore del rettangolo giallo, in area 98,41.

Le rette ascendenti rappresentano supporti dinamici da monitorare step by step.

A cura di Cosimo Italiano e Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“