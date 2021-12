Molte di noi probabilmente per Natale hanno sfoggiato unghie perfette realizzate in modo da non passare inosservate.

Alcune hanno scelto un semi permanente realizzato da un’estetista, mentre altre hanno fatto in casa da sole. Probabilmente la maggior parte ha scelto colori natalizi come il rosso e il verde oppure i glitter e il dorato.

Se per Capodanno vogliamo cambiare stile, possiamo seguire una moda che si sta diffondendo sempre di più. Infatti, come vedremo, non è il gel, le unghie perfette per Capodanno si realizzano con questa semplice ed elegante tecnica. Scopriamola insieme.

Una tecnica nuova che slancia l’unghia

Di tecniche di colorazione delle unghie ce ne sono davvero molte.

Abbiamo la manicure che permette di creare un effetto naturale e curatissimo. Usa colori naturali e mette in risalto la parte terminale dell’unghia con smalto di colore diverso. Ci fa ottenere un effetto nude perfetto per un aspetto sobrio ed elegante.

C’è, poi, la nail art che crea disegni artistici nello spazio di un’unghia. Disegni figurativi ed astratti, inserti in 3D e chi più ne ha più ne metta.

Oggi vogliamo parlare di una tecnica che sta conoscendo molto successo che è molto simile alla classica french manicure. Si tratta della french manicure a V, che decora ancora una volta la parte finale dell’unghia e che è perfetta per unghie lunghe e ricostruite.

Non il gel, le unghie perfette per Capodanno si realizzano con questa semplice ed elegante tecnica

Per ottenere questo effetto dobbiamo iniziare come sempre stendendo uno strato di smalto trasparente come base. Se abbiamo un primer unghie possiamo usarlo, in modo da uniformarne la superficie e creare una base adatta alla decorazione.

Ora possiamo scegliere due colori in palette con cui decoreremo la parte terminale dell’unghia. Possono essere colori in contrasto tra loro oppure in palette, uno più chiaro e uno più scuro, secondo le nostre preferenze.

Prendiamo il colore più scuro e lo stendiamo in diagonale nella parte finale dell’unghia. Facciamo così su tutte le dita ed aspettiamo che lo smalto si asciughi.

Ora possiamo prendere l’altro smalto e fare lo stesso ma nella direzione opposta. Abbiamo così ottenuto la nostra french a V.

Per concludere dobbiamo terminare con un top coat che renda brillante e duraturo lo smalto.

Se vogliamo indossare questo stile per Capodanno, possiamo abbinare colori sgargianti e glitterati, senza dimenticarci un bel rosso porta fortuna.

Approfondimento

