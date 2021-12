Le festività natalizie sono ufficialmente iniziate e in moltissimi stanno cercando degli outfit da esibire nelle varie cene e cenoni.

In questo periodo anche chi non presta troppa attenzione alle apparenze cerca di vestirsi elegante e di indossare magari un make up e una manicure ricercate.

In tanti in questi giorni vanno dall’estetista, per regalarsi una manicure elegante ed impeccabile. Oggi vogliamo parlare di una manicure particolare, realizzabile sia in casa che dall’estetista, che sta ben su chiunque. Infatti, altro che smalto rosso e verde, se vogliamo stupire davvero tutti dobbiamo scegliere questo colore dall’effetto lussuoso.

L’effetto opaco è la nuova tendenza dell’inverno

In molti amano stendere smalti lucidi e brillanti con un effetto vetro davvero irresistibile. Se in passato, però, questo era l’unico effetto che si poteva creare con gli smalti in commercio, ora esistono alcuni smalti davvero innovativi.

Tra gli effetti speciali delle vernici per unghie, ora possiamo usare anche quelli opachi, che creano un effetto velluto elegantissimo e raffinato.

La manicure di cui vogliamo parlare oggi va proprio a ricreare questo effetto matte, con un colore davvero speciale, mica il solito rosso e il solito verde che praticamente tutti scelgono in questo periodo.

Stiamo parlando dello smalto dorato, che ci permette di rendere le nostre unghie un vero e proprio gioiello.

Per iniziare dobbiamo stendere una base trasparente in modo da proteggere l’unghia. Poi possiamo usare un primer, in modo da uniformare la superficie e rendere l’effetto finale più liscio ed uniforme.

Ora possiamo stendere il primo strato del nostro smalto dorato. Possiamo scegliere uno smalto effetto lucido oppure uno effetto matte. Aspettiamo che asciughi e poi passiamo un secondo strato.

Ora, se lo smalto era effetto normale, dobbiamo passare un top coat opacizzante e lasciare che asciughi. Se invece lo smalto era effetto opaco, possiamo direttamente passare al secondo step.

Possiamo eventualmente aggiungere dei particolari e creare dei disegnini, altrimenti le nostre unghie sono pronte.

L’effetto ottenuto sarà quello dell’oro satinato: le nostre unghie saranno elegantissime e raffinate. Inoltre, così come un gioiello d’oro, si abbinano a qualsiasi outfit.

