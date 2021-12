Le faccende domestiche ci portano via ogni giorno moltissimo tempo. Tenere pulita e in ordine la casa è faticoso e ci richiede un impegno costante.

Tuttavia, avere una casa sempre pulita e profumata è il sogno di molti. Come sappiamo, alcuni ambienti sono più difficili da tenere puliti rispetto ad altri.

Basti pensare al bagno. Proprio qui si accumulano velocemente sporco e cattivi odori. Per questo motivo, abbiamo precedentemente svelato che sembra incredibile ma bastano questi 3 ingredienti per eliminare rapidamente i cattivi odori dal wc.

Oggi invece vogliamo dare una soluzione diversa per risolvere questo problema. Infatti, per eliminare velocemente cattivi odori da wc e scarichi basta questo prodotto che tutti usano per sbiancare e sgrassare il bucato. Spesso infatti le nostre dispense nascondono al loro interno tutto ciò che ci serve per pulire, igienizzare e profumare la nostra casa.

Pertanto, chi vuole saperne di più e scoprire di che cosa stiamo parlando non dovrà fare altro che continuare a leggere questo articolo.

Per avere capi sempre bianchi e profumati possiamo usare moltissimi prodotti sia naturali, sia a base chimica. Come abbiamo già spiegato, lo dicevano le nonne che per sbiancare il bucato velocemente bastano 4 trucchetti efficaci.

Tra questi c’è la soda da bucato. La soda da bucato è anche detta carbonato di sodio. Questo prodotto è un sale che rende i nostri capi bianchi, splendenti e privi di macchie in un attimo.

Si tratta di un prodotto ecologico che non nuoce all’ambiente e si presenta come una polvere bianca generalmente granulosa.

Quello che non tutti sanno è che, esattamente come il bicarbonato, oltre ad avere proprietà sbiancanti è anche capace di eliminare facilmente i cattivi odori.

Come utilizzarla

Se notiamo che dagli scarichi fuoriescono cattivi odori, possiamo utilizzare la soda da bucato. Tutto ciò che dobbiamo fare è procurarci un bicchiere di soda da bucato e versarlo nello scarico. Nel frattempo, mettiamo sul fuoco una pentola d’acqua e portiamola a bollore.

A questo punto, non ci resta che versare l’acqua lentamente negli scarichi dove prima abbiamo gettato la soda da bucato.

Consigli

I cattivi odori andranno via velocemente e ripetere questo semplice procedimento periodicamente ci permetterà di mantenere gli scarichi sempre liberi dalla puzza. Questo rimedio è efficace per ogni tipo di scarico: dal lavello alla doccia, dalla vasca da bagno al water.

Abbiamo visto come il bagno sia l’ambiente della casa più difficile da mantenere pulito. Per questo motivo, abbiamo spiegato anche che per sbiancare il water e rimuovere il calcare bastano questi 4 segreti.