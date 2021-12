Anche se si ha poco tempo da dedicare alla cucina, questo non significa dover rinunciare alle prelibatezze. Il trucco sta nello scegliere le ricette più rapide e sfruttare i momenti migliori della giornata per farle. La mattina prima di iniziare le attività quotidiane o la sera dopo cena, ad esempio, sono perfetti per creare qualcosa di magico in poco tempo.

Dopo gli irresistibili dolci alla Nutella pronti in 15 minuti, oggi proponiamo la ricetta dei morbidissimi dolcetti al cocco. Una leccornia per il palato da preparare al volo con soli due ingredienti e senza fatica.

Che squisitezza questi morbidi dolcetti pronti in pochi minuti con soli 2 ingredienti in alternativa ai soliti dessert

Per non preparare sempre i soliti dessert, ogni tanto si può variare traendo ispirazione dalle ricette tradizionali del nostro o di altri Paesi. Nel territorio comasco, ad esempio, è nato questo dolce squisito detto dei poveri che quasi nessuno conosce, ma da portare in tavola almeno una volta.

Direttamente dal Brasile, invece, arrivano i brigadeiros, dolcetti a base di latte condensato e burro con varianti al cocco e al cacao.

Oggi ne proponiamo una versione semplificata senza burro, ma altrettanto gustosa. Una leccornia da assaporare a fine pasto, ma anche come spuntino dolce ed energetico. Perfetti se si hanno molti ospiti, questi dolcetti sono facili e veloci da preparare e davvero stuzzicanti. Valgono anche come ghiottoneria da proporre agli invitati durante una festa, non a caso in Brasile sono spesso offerti alle feste di compleanno.

Per prepararli serviranno solo due ingredienti:

300 grammi di cocco grattugiato; 370 grammi di latte condensato.

Questi ingredienti si possono trovare facilmente in alcuni supermercati oppure in negozi di alimentari specializzati in prodotti che arrivano dall’estero.

Come preparare i dolci al cocco e latte condensato

Per preparare questa facile variante dei brigadeiros, versare il cocco grattugiato e il latte condensato in una ciotola capiente. Mescolare con un cucchiaio fino a ottenere un composto morbido e omogeneo. Quindi, formare delle palline di medie dimensioni prendendo piccole quantità di composto e lavorandolo con le mani. Quando sono pronte, metterle in una placca ricoperta con carta da forno.

Lasciar cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Scopriremo finalmente che squisitezza questi morbidi dolcetti pronti in pochi minuti con soli 2 ingredienti in alternativa ai soliti dessert.

Un’altra ricetta dolce di origine brasiliana è questo budino che incanta già al primo boccone, da preparare come alternativa a quello più classico.