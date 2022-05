È dai dettagli piccoli o grandi che possiamo datare con accuratezza un ambiente. Le case con un design ormai passato di moda, che non sono state ristrutturate o modernizzate da anni, tendono ad avere delle caratteristiche in comune. Mobili massicci e ornati, lampadari all’antica, piastrelle dalle fantasie oggi inammissibili e altri dettagli ci permettono di percepire immediatamente un’atmosfera vecchia e stantia quando entriamo in una casa. E tra gli elementi più importanti per il design ci sono senza dubbio le porte interne. L’importanza di scegliere le porte interne per un design moderno e pulito è spesso sottovalutata. Ma vediamo quali dovremmo scegliere se vogliamo modernizzare la casa.

Le porte interne con i vetri non vanno più di moda

Le porte interne sono oggetti su cui spesso non ci focalizziamo, ma che influenzano pesantemente l’atmosfera generale di una stanza. E molte case italiane sono ancora abbruttite da porte vecchie e ormai definitivamente fuori moda. Gli esemplari più comuni sono le tipiche porte con inglesine a vetri gialli. Erano il top della moda negli anni ‘80 e ‘90, ma oggi vanno senza dubbio sostituite. Ma con cosa? Fortunatamente, quando si tratta di porte, le regole dell’interior design sono poche e semplici. Vediamo quali.

Addio alle terribili porte anni ’80 con vetro giallo che abbruttiscono la casa, sostituiamole con questi modelli per modernizzare subito l’atmosfera

Generalmente oggi non vanno più di moda le porte interne a vetri. Si preferisce invece la porta solida, senza decori o ornati. Questo non vuol dire, però, che i vetri sono completamente banditi. Sono ammessi quando la porta a vetri aiuta a far entrare più luce in una stanza, oppure quando la stanza è molto piccola e non vogliamo farla sembrare claustrofobica. In questo caso, scegliamo delle porte con forme geometriche, semplici, minimaliste e tassativamente di colori chiari.

No a cornici interne, sì alla porta tinta unita di colore chiaro

Oggi i designer di interni parlano con una sola voce quando si tratta di porte: la semplicità è tutto. Le porte ornate, con cornici interne, o ancora peggio con maniglie decorate, sono assolutamente fuori moda. Quindi addio alle terribili porte anni ‘80: la modernità vuole porte semplici, senza vetri e minimaliste. Per quanto riguarda i colori, sono molto gettonati il grigio, il marrone-grigio, oppure il bianco panna. I colori accesi non sono però banditi, se sappiamo integrarli con gusto nell’atmosfera della casa. Particolarmente amati sono il blu petrolio, il senape e il verde foresta.

