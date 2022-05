Talvolta essere una donna è davvero una faticaccia. Infatti, significa rispettare i canoni di bellezza femminile e dedicarvisi con costanza. Ciò ci richiede dispendio di tempo e di impegno. È il caso ad esempio di quando copriamo la ricrescita bianca dei capelli tramite tinta. Non di rado poi ci toccano anche diverse sofferenze. Come quando dobbiamo indossare scarpe alte, sebbene esistano dei trucchi per rendere più comodi i tacchi.

Tra le operazioni più antipatiche alle quali sottoporsi, però, sicuramente il primato spetta alla depilazione. Una pratica odiata da tutte le donne per quanto riguarda tutti i punti del corpo. Ma spesso a causarci grandi fastidi sono le sopracciglia. Ma finalmente, basta depilare le sopracciglia con la pinzetta grazie a una nuova tendenza.

Lacrime amare

Occuparsi dei peli delle sopracciglia è antipatico per diversi motivi. Il primo è sicuramente la ricerca di una forma adatta, nonché il rischio continuo di rovinarla tirando qualche peletto di più. L’altro è il fatto che si tratta di un punto in cui la pelle si irrita terribilmente e in più cominciano a lacrimare copiosamente gli occhi.

Insomma, una vera e propria sfida con tanto dolore, indipendentemente poi dal metodo di depilazione. Solitamente si preferisce usare la pinzetta per maggiore precisione, sebbene capiti di afferrare anche la pelle e di farsi malissimo. In realtà anche con la ceretta ci si irrita parecchio e si rischia anche di tirare via pezzi veri e propri delle sopracciglia.

Basta depilare le sopracciglia con la pinzetta e provare dolore perché quest’estate le porteremo in questo modo ispirato dalle passerelle

Se è vero che spesso è proprio la moda a condannarci a queste sofferenze, spesso è la moda stessa anche a sollevarcene. Infatti, dando un’occhiata alle passerelle, possiamo notare un nuovo modo di portare le sopracciglia: schiarite a tal punto da sembrare quasi inesistenti o completamente rimosse.

Nel caso le nostre fossero chiare possiamo procedere con impacchi di camomilla, altrimenti ci converrà rivolgersi a un centro estetico. Esiste però anche un’altra soluzione, fai da te e indolore. Possiamo infatti coprirle fino a farle quasi sparire completamente grazie al make up.

Prendiamo una saponetta leggermente inumidita e passiamola sulle sopracciglia per pettinarle e appiattirle fermandole. Lavoriamole bene come a farle aderire completamente sulla pelle. Dopo di che prendiamo un correttore in crema e con un pennello cominciamo a coprirle picchiettando pian piano. Nel farlo, assicuriamoci che le sopracciglia si mantengano appiattite, quindi facciamo pressione col pennello. Copriamole completamente e spalmiamo il correttore sfumandolo anche sul resto dell’arcata, sia inferiore che superiore. Completiamo passandovi un po’ di fondotinta coprente. Per rendere più omogeneo l’effetto, sarà bene spalmarlo anche sul resto del viso.

Dunque, non vi sarà bisogno di sottoporsi a estenuanti e dolorose depilazioni. Coprendole saremo alla moda senza sforzo e in più i nostri occhi risalteranno particolarmente.

