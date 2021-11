È ormai arrivato il freddo e con ogni probabilità, guardandoci i piedi, staremo indossando un paio di calde e comode pantofole.

Anche se le più temerarie non rinunciano ai calzettoni antiscivolo, le ciabattine sono utilissime in questo periodo.

Il perché è semplice: ci isolano dal pavimento grazie alla suola in gomma e mantengono al calduccio non solo i piedi ma tutto il corpo.

Oggi, poi, possiamo acquistarne davvero di tutti i tipi e colori.

C’è chi preferisce le versioni più classiche, rivestite in vellutino, e chi invece vuole qualcosa di più “coccoloso” ricoperto di lana o pelliccetta.

Tuttavia, anche questo must have invernale, per look casalinghi sempre alla moda, tende a sporcarsi ma, ancor di più, a puzzare.

Sia perché anche in inverno i piedi possono sudare, sia per l’umidità che si genera al suo interno, le pantofole possono iniziare ad emanare odori poco piacevoli.

Cosa fare? Lo scopriremo proprio in quest’articolo.

Non il bicarbonato, ma è questo il prodotto naturale ed economico per pulire le pantofole ed eliminare velocemente la puzza di piedi

Pulire le pantofole potrebbe rivelarsi un’impresa soprattutto se pensiamo di utilizzare la lavatrice. Quando si asciugheranno? I tempi di attesa potrebbero essere davvero molto lunghi. Per questo motivo, oggi scopriamo un metodo alternativo che non prevede l’uso della lavatrice e neanche dell’acqua.

Sembra incredibile, ma si può pulire anche senza questo elettrodomestico come abbiamo visto in questo articolo per eliminare la puzza di umido e muffa dai vestiti. Nel caso delle pantofole, possiamo sottoporle ad un lavaggio a secco.

Questo, sembrerebbe particolarmente indicato per sconfiggere ogni cattivo odore e detergere anche se non in profondità. In caso di macchie, purtroppo, dovremmo armarci di pazienza e utilizzare sgrassatore, aceto e acqua per pulirle.

Ritorniamo, però, al lavaggio a secco: cosa usare?

Non il bicarbonato, ma è questo il prodotto naturale ed economico per pulire le pantofole ed eliminare velocemente la puzza di piedi e cioè l’amido di mais.

Questo comune prodotto da cucina funziona come un potentissimo assorbi odori e agisce nell’arco di 5-6 ore circa.

L’uso

Per ogni pantofola ci servono 2-3 cucchiai di amido di mais da cospargere sia all’interno della pantofola che all’esterno. Poi, andiamo a massaggiare per bene e lasciamo agire. Trascorse 5-6 ore, sbattiamo le scarpe tra di loro per rimuovere il prodotto e poi completiamo la pulizia con una spazzolata.

E se volessimo anche profumarle?

In questo caso, sempre per rimanere all’interno del mondo di prodotti naturali, possiamo utilizzare degli oli essenziali. Scegliamo la fragranza che ci piace di più, come vaniglia, lavanda, bergamotto, rosa, e imbeviamo una garzetta di cotone o un tovagliolino. Passiamolo su tutte le pantofole, dentro e fuori, e il gioco è fatto.

Come ultimo suggerimento, potremmo valutare di utilizzare il Tea Tree Oil che, oltre a profumare, agisce come antisettico.

Approfondimento

Pochi sanno che basta lavare in questo modo i plaid di pile e lana per profumarli e togliere la puzza di chiuso.