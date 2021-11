I ceci sono una varietà di legumi che troviamo ormai tutto l’anno. Queste piccole palline appuntite che sembrano avere una corazza molto dura, in realtà, custodiscono un cuore tenero e friabile. In cucina sono molto versatili e si prestano a un’infinità di ricette con il loro sapore rustico ma delicato e vagamente nocciolato.

C’è, poi, chi li consuma in ogni stagione ma è proprio con l’arrivo dei primi freddi che questi legumi iniziano ad andare a ruba.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Molti, quindi, cucinano i ceci ma forse pochi sanno come abbinarli per mangiare vere ghiottonerie tra primi, contorni e insalate.

Infatti, gli abbinamenti, un po’ come nella moda, creano sempre qualche piccolo problema culinario, soprattutto se si parla di legumi. In questo articolo, allora, scopriremo quali sono alcuni “mix and match” vincenti per creare piatti strepitosi e originali.

Molti cucinano i ceci ma pochi sanno come abbinarli per mangiare vere ghiottonerie tra primi, contorni e insalate

Partiamo proprio dalla realizzazione dei primi piatti che sono anche piatti unici perché combinazione di cibi perfetta e nutriente.

In questo caso abbiamo ben due alternative di abbinamento con i nostri ceci cotti nel modo che preferiamo.

Possiamo unirli a dei cereali, come il farro e l’orzo che sprigionano un sapore terroso perfetto per amalgamarsi con quello rustico dei ceci.

Non dimentichiamoci, però, di completare questa squisita zuppa con un filo d’olio a crudo da conservare con questi semplici trucchetti per vitare un’ossidazione precoce.

In alternativa, possiamo cuocere un pugnetto di pasta per mantenerci più sul tradizionale. Dei formati ideali potrebbero essere i ditali, anche rigati, le pipe o gli spaghetti tagliati.

Con le verdure

Per un’insalata scoppiettante, colorata e saporita, perfetta anche per una pausa pranzo al volo, ai ceci possiamo abbinare:

la rucola;

il songino;

lo spinacino crudo da provare anche in quest’insalatona leggera post abbuffate;

il pomodoro o i pomodorini per una dolcezza extra;

la cipolla rossa cruda tagliata a fette.

Ci sono, però, altre verdure che si sposano perfettamente con questi legumi e sono:

le zucchine genovesi;

la zucca;

la cicoria;

il cavolo nero;

gli asparagi.

Per secondo

I ceci, poi, possiamo usarli anche per realizzare alcuni secondi piatti, magari per una cena golosa ma nutriente.

Generalmente, su suggerimento degli chef, questi legumi si sposano in maniera impeccabile con il pesce.

Alcune alternative potrebbero essere:

il tonno, anche in scatola;

i calamari;

i gamberi;

i frutti di mare come cozze e vongole.

Per insaporire

Se stessimo, invece, cercando un modo per aromatizzare i ceci, ci sono alcune spezie da valutare.

Per un abbinamento più classico, possiamo usare il rosmarino e il peperoncino per dare un tocco piccante e vivace al piatto.

Sembra, però, che per pietanze super saporite non si possa fare a meno di curcuma e cumino.

Col formaggio

Infine, i ceci stanno bene anche con il formaggio.

In questo caso possiamo spaziare tra caprino, stracchino, grana e feta a seconda che si tratti di una vellutata, una crema per bruschettoni o un’insalata.

Approfondimento

Ecco come mangiare i ravanelli in quest’insalata perfetta come piatto unico e con un abbinamento inaspettato ma vincente.