Sembra essere arrivato quel periodo in cui ci piace stare avvolti in un soffice plaid mentre guardiamo la tv, leggiamo un libro o ci riposiamo.

Il problema è che i plaid non escono da soli dagli armadi o ripostigli, si danno una rinfrescata e ci raggiungono sul divano. Sarebbe una favola!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Purtroppo, però, ritornando alla realtà, siamo noi a doverci rimboccare le maniche per prepararli alla nuova stagione di freddo. Ancor di più se dopo la parentesi estiva e mesi di inutilizzo ci accorgiamo che puzzano di chiuso.

In questo articolo, quindi, scopriremo come lavare i plaid di lana o di pile in ogni modo possibile, a mano, in lavatrice o a secco.

Alla fine, per noi, questa tipologia di bucato non avrà più segreti.

Pochi sanno che basta lavare in questo modo i plaid di pile e lana per profumarli e togliere la puzza di chiuso

Partiamo dal lavaggio a mano, sicuramente faticoso ma molto delicato e ideale per le coperte di lana. Questo, poi, è perfetto quando abbiamo un plaid tutto sommato pulito e senza macchie. Infatti, il lavaggio a mano lo va a detergere leggermente ma soprattutto lo profuma e lo ammorbidisce.

Se avessimo più plaid da trattare, il consiglio sarebbe quello di procedere uno per volta e di utilizzare una bacinella capiente. La prima cosa da fare è riempirla con acqua tiepida. Poi versiamo 3 cucchiai di sapone di Marsiglia o un misurino di detersivo delicato adatto ai lavaggi a mano. Immergiamo il plaid e lo lasciamo in ammollo per 10 minuti.

Dopo lo sciacquiamo velocemente, sempre con acqua tiepida, e lo rimettiamo in ammollo per 5 minuti in acqua pulita con mezzo misurino di ammorbidente. Successivamente, diamo una strizzata grossolana, lo facciamo centrifugare in lavatrice a 400 giri e lo stendiamo in orizzontale.

In pochi, allora, sanno che basta lavare in questo modo i plaid di pile e lana per profumarli e togliere la puzza di chiuso. Ma non è finita qui. Andiamo a scoprire altri due validi metodi.

In lavatrice

Il lavaggio con questo elettrodomestico ci permette, invece, di lavare e profumare più plaid contemporaneamente ed è perfetto per quelli in pile.

L’accortezza più importante da seguire sarebbe quella di evitare di riempire totalmente il cestello della lavatrice, perché i plaid, bagnandosi, aumentano di volume.

Possiamo scegliere il programma per delicati e poi aggiungere dalla vaschetta un bicchiere scarso di aceto di vino bianco e un cucchiaio di bicarbonato. Poi, possiamo completare il lavaggio con dell’ammorbidente concentrato.

A secco

Infine, questo tipo di lavaggio ci evita di bagnare i plaid e di stenderli e va bene sia per quelli di lana che in pile.

Il procedimento è il seguente:

mescoliamo 250 grammi circa di bicarbonato a 4 gocce di un olio essenziale a scelta, come quello alla lavanda; stendiamo il plaid sul pavimento pulito e cospargiamo con questa miscela; massaggiamo con una spazzola da bucato in setole morbide e attendiamo 40 minuti; aspiriamo tutto con un aspirapolvere e ripetiamo la procedura dall’altro lato.

Approfondimento

Niente più lavaggi extra per eliminare la puzza di umido e muffa dai vestiti con questo economico spray dall’azione immediata.