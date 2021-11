Ecco quante volte a settimana dovremmo mangiare il formaggio secondo gli esperti

Il formaggio è uno degli alimenti più amati e apprezzati da grandi e piccini, perfetto da abbinare a diverse preparazioni culinarie.

Per esempio, se siamo a corto di idee per il fine settimana, ecco le irresistibili polpette dal cuore filante e morbido che si sciolgono letteralmente in bocca.

Questo alimento derivato del latte solitamente è vaccino ma può essere trovato anche nelle gustose varianti di pecora, capra o bufala.

Possiamo distinguerli anche tra stagionati e freschi che sono generalmente meno calorici e carichi di sale, risultando quindi più leggeri.

L’importante è mantenere una dieta sana ed equilibrata limitando il consumo degli alimenti molto grassi, calorici e ricchi di sale, per il benessere della nostra persona.

Il formaggio è un alimento che può avere effetti benefici sul nostro organismo in quanto contiene diverse sostanze nutritive come vitamine, lipidi, proteine e minerali.

Per questo è bene introdurlo nella nostra alimentazione, infatti grazie al calcio e al fosforo che contiene viene consigliato a bambini, sportivi ed anziani.

Attenzione però a quelli stagionati che sono appunto ricchi di sale e calorie, risultando meno indicatI per chi ha pressione e colesterolo alto o chi è in sovrappeso.

In questo caso potrebbe essere utile sapere che anche se pochi li comprano questi semi potrebbero essere perfetti per abbassare colesterolo e pressione alta.

Secondo le indicazioni generali della Società Italiana di Nutrizione Umana dovremmo consumare 3 porzioni di formaggio ogni settimana e non eccedere con le quantità.

Per quanto riguarda noi adulti, per una porzione si intende circa 100 grammi per i formaggi freschi e 50 grammi per quelli stagionati, essendo più grassi.

Per esempio, potrebbero esserci d’aiuto a restare in forma non solo d’estate questi 3 formaggi leggeri e gustosi amati anche dai più piccini.

Ovviamente, specifichiamo che queste sono informazioni di carattere generale, starà sempre a noi valutare cosa consumare in base alle nostre personali, intolleranze o allergie.

Per questo, noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di consultare il proprio medico di base o uno specialista per avere informazioni più precise e personalizzate.

Ecco quante volte a settimana dovremmo mangiare il formaggio secondo gli esperti facendo sempre attenzione a non esagerare con le porzioni.

Consigli

Teniamo sempre a mente, comunque, l’importanza di rimanere attivi praticando regolarmente attività fisica, utile anche per la nostra salute mentale.