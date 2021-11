Gli abiti possono diventare dei grandissimi alleati per noi a livello quotidiano e in diversi ambiti. Per esempio, il colore dei vestiti può rendere la nostra pelle più luminosa e può valorizzare i nostri punti di forza, proprio come spiega l’armocromia. Oppure, un abito giusto può sottolineare i nostri punti di forza, valorizzando anche le forme del nostro fisico ed evidenziando ciò che più ci piace. E, infine, scegliere i vestiti giusti, abbinarli e sapere come indossarli può soprattutto nascondere alcuni lati del nostro corpo che non sempre ci piacciono e che potrebbero metterci a disagio.

Non i tacchi a spillo, ma questo è il trucco per far sembrare le gambe più snelle e slanciate senza sforzo

Come abbiamo appena sottolineato, gli abiti possono diventare dei grandissimi alleati in diverse occasioni, anche quando si tratta di nascondere alcuni piccoli difetti che proprio non ci vanno giù. Molti, per esempio, vorrebbero sembrare più alti, slanciati e magri e in questo non c’è nulla di male. In questo caso, potremmo sfruttare il cappotto per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Questo capo ormai viene usato tutti i giorni dalla maggior parte di noi, soprattutto date le basse temperature della stagione. Quindi, dobbiamo semplicemente sfruttarlo per poter valorizzare al meglio la nostra figura.

Ecco come dovremo abbottonare il nostro cappotto per allungare la figura rendendola più slanciata senza dover indossare scarpe alte

Già in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come sfruttare il cappotto per sembrare più snelli. E anche in un altro articolo abbiamo dato un consiglio davvero utilissimo in merito. Oggi continuiamo la nostra lista, spiegando un altro modo per indossare il cappotto, che allunga soprattutto le gambe. In questo caso, ci basterà indossare il cappotto e abbottonarci solo sulla parte del collo, senza infilare le braccia nelle maniche ma solamente poggiando il capo sulle spalle. Infatti, chiudendo questo lato, il cappotto scenderà dritto, creando un gioco di illusione che farà apparire le gambe decisamente più snelle.

Perciò, ora lo sappiamo. Non i tacchi a spillo, ma questo è il trucco per far sembrare le gambe più snelle e slanciate senza sforzo. In questo modo potremo facilmente allungare la nostra figura. E non avremo bisogno di indossare tutto il giorno dei tacchi che ci fanno soffrire e che rendono i nostri piedi doloranti. Infatti, come si è dimostrato, il cappotto può essere un alleato fondamentale per modificare la nostra figura e il nostro corpo, e per nascondere alcuni punti che non ci piacciono. In questo periodo quindi in cui tutti lo indossano, bisognerà semplicemente sfruttarne tutte le potenzialità per un look fantastico e un fisico super slanciato.

