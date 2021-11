Molti a volte non ci pensano, ma la moda non serve solo a rappresentare la nostra personalità. È verissimo che lo stile, in parte, definisce ciò che siamo e ciò che abbiamo dentro. Infatti, un determinato look può sicuramente far capire a chi ci sta intorno dei tratti importantissimi del nostro carattere. E attraverso di esso abbiamo la possibilità di esprimerci e di trasmettere ciò che forse non riusciamo a dire a parole. Ma di certo non è tutto. La moda serve, nella fattispecie, anche a valorizzare al meglio la nostra figura e a renderci la versione migliore di noi stessi, se sfruttata bene e con le dovute accortezze.

Ecco il trucco per sembrare più alte e giovani senza alcuna sofferenza, e non sono i tacchi

Il look che scegliamo di adottare, infatti, può regalarci alcuni punti di forza che crediamo di non avere di base. Per esempio, tante persone vorrebbero un fisico più slanciato e alto, ma spesso questo obiettivo non è così semplice da raggiungere come molti credono. In questo caso, però, sono proprio gli abiti che possono arrivare in nostro soccorso, aiutandoci a modellare il nostro fisico in base alle nostre esigenze. Basterà sapere come sfruttare ogni minimo accessorio per ottenere la figura che abbiamo sempre sognato e sottolineare i nostri punti di forza. Sono in molti a credere, intanto, che per sembrare più alti e slanciati servano per forza delle scarpe rialzate. Ma le cose non stanno esattamente così. Infatti, ecco il trucco per sembrare più alte e giovani senza alcuna sofferenza, e non sono i tacchi.

Come apparire più slanciate e longilinee con dei piccoli trucchi che si riveleranno sicuramente utili

Trattandosi di un argomento che certamente interessa a molte persone, è giusto parlarne più volte. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo già consigliato un paio di scarpe senza tacco che potrebbero slanciare la nostra figura. Oppure, in un altro articolo, avevamo dato qualche indicazione per risultare più snelle e alte con dei piccoli accorgimenti. Oggi continuiamo questi consigli, svelando un altro piccolo trucco che potrebbe rendere più longilinea e giovanile la nostra figura. E in questo caso, riguarda il cappotto. Infatti, non tutti sanno che questo capo di abbigliamento nello specifico può aiutarci tantissimo. E il segreto da mettere in pratica è davvero molto semplice. Dovremo semplicemente lasciare la nostra giacca sbottonata. Scegliamone una lunga e sbarazzina per sicurezza, così da essere certi che il risultato sia ottimale. E ricordiamoci di non chiuderla mai.

Infatti, in questo modo, la figura risulterà più snella perché contornata dallo svolazzare del cappottino, che ci darà una mano ad alzare la nostra figura. Chiudendolo, come è prevedibile, potremmo risultare più curve e questo non aiuterebbe il nostro fisico. Inoltre, un cappottino aperto dà alla figura anche un tocco glamour, sbarazzino e giovanile, di certo da non sottovalutare. E per il freddo non preoccupiamoci. Indossiamo più strati sotto il cappotto, dalla canotta a una maglia termica, e infine concludiamo il tutto con un maglione di lana e una sciarpa. In questo modo, saremo sicuri di poter adottare questo trucco senza rischiare di ammalarci.