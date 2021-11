Molte persone tengono particolarmente al proprio aspetto, e in questo non c’è nulla di male. L’apparenza è la prima cosa che si mostra al Mondo, in generale, e spesso è un biglietto da visita. Questo non vuol dire assolutamente che ci si debba concentrare solo su di essa. Al tempo stesso, però, curarla significa anche voler dare un’immagine positiva della propria persona. E proprio per questo, in tanti pongono particolare attenzione al proprio abbigliamento e agli outfit, che decidono di indossare in ogni occasione. Molti, poi, scelgono i vestiti soprattutto in base al proprio fisico, cercando di valorizzarlo in tutti i modi. E uno degli obiettivi principali di diverse persone è quello di apparire più magre e snelle, proprio grazie agli abiti scelti.

Ecco il segreto geniale per apparire più slanciate e magre con un semplice trucco

Saper giocare con i vestiti e sottolineare i propri punti di forza fisici attraverso di essi, però, non è facile come sembra. Molti pensano che l’opzione migliore per sembrare più alti e snelli sia quella di indossare i tacchi. Ma poche persone sanno davvero camminare su di essi o, quantomeno, ne hanno la voglia. E, per evitarli, è necessario conoscere qualche piccolo trucco. Infatti, mettendo in pratica dei semplici accorgimenti, potremo ottenere comunque un risultato fantastico, senza dover per forza massacrare i nostri piedi per tutto il giorno. I piccoli segreti da adottare possono essere davvero tanti.

Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo consigliato diversi tipi di scarpe, che potessero aiutare a sembrare più magre e alte senza bisogno del tacco. Oppure, in un altro articolo, avevamo dato un piccolo consiglio di stile da adottare per allungare la figura. Oggi continuiamo la lista, mettendo nero su bianco un altro piccolo trucco, che di certo potrebbe tornarci utile.

Ecco come sistemarsi per apparire più magre e slanciate senza il bisogno di soffrire a causa dei tacchi

I trucchi di moda che si adottano in questi casi sono davvero semplici e forse, a qualcuno, potrebbero anche apparire banali. Ma bisogna spiegarli e conoscerli per poterli sfruttare. In questo caso, vogliamo dare un consiglio, che sarà facilissimo da adottare e che slancerà la nostra figura come mai prima. Infatti, tutto ciò che dovremo fare sarà lasciare le spalle scoperte. E non stiamo parlando di magliette al di sotto della spalla. Quando usciamo (anche con il freddo), tutto ciò che dovremo fare sarà abbassare il cappotto al di sotto della spalla. Proprio per questo motivo, dovremo indossare magliette o maglioni molto pesanti, così da non correre il rischio di ammalarci per le basse temperature di questo periodo. Lasciando cadere il cappotto sulle braccia, otterremo un effetto ottico incredibile, che permetterà alla nostra figura di alzarsi e di sembrare più snella.

Per spiegarci meglio, quando indossiamo il nostro cappotto, infiliamo le braccia nelle maniche e blocchiamo il cappotto al di sotto della spalla. Quindi, non indossiamolo per intero, ma mettiamolo in modo tale che le spalle e la parte superiore della schiena e del collo rimangano scoperte. Perciò, altro che tacchi, ecco il segreto geniale per apparire più slanciate e magre con un semplice trucco. Nulla di più semplice!

