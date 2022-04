La banana è un frutto che spesso popola le nostre tavole. Buono e dolcissimo, è apprezzato anche dai bambini sin dai primi anni di vita. È tipico della Malesia, coltivato ormai nella maggior parte delle aree tropicali e subtropicali del Pianeta. I principali produttori sono Costa Rica, Messico, Ecuador e Brasile. Oggi però è possibile coltivarle anche sul nostro territorio, esistono già delle produzioni in Sicilia. Ma oltre alla sua provenienza, quello che più ci conquista di questo frutto è il fatto che possiamo trovarlo sempre, tutto l’anno, e il gusto così dolce che la rende davvero irresistibile.

Ecco tutti i benefici delle banane

La banana ha diverse proprietà benefiche. È ricca di vitamine C e A. La prima sarebbe molto indicata per combattere gli effetti delle allergie primaverili, non solo da graminacee e pollini, ma anche da polvere. La vitamina A, invece, sarebbe consigliata per rafforzare unghie e capelli, rendendoli forti e sani. È anche ricca di fosforo, potassio, calcio, sodio e ferro, tutti minerali importantissimi per il buon funzionamento dell’organismo. Sarebbe, infatti, caratterizzata da un basso indice glicemico, con numerosi vantaggi sia per il sistema cardiovascolare, ma anche per la salute digestiva e intestinale, contrastando i disturbi gastrointestinali. Inoltre, è anche ricca di fitosteroli che aiuterebbero ad assorbire il colesterolo in eccesso. Per questo motivo, sarebbero particolarmente indicate per chi soffre di colesterolo alto.

Potremmo dimenticarci di disturbi intestinali e colesterolo mangiando un frutto tropicale in questo preciso momento della giornata senza controindicazioni per la salute

Oltre ai numerosi benefici, ci sarebbero anche delle controindicazioni da non sottovalutare. Una delle prime cose da tenere in considerazione è che si tratta di un frutto abbastanza calorico, rispetto, per esempio, alle mele. Però è anche vero che non fa ingrassare, se mangiata nelle giuste quantità. In genere si consiglia di non superare mai 1-2 banane al giorno e di non mangiarle mai dopo i pasti. Meglio prediligerle al mattino, per una colazione energizzante insieme ad altri alimenti salutari. Inoltre, contengono allergeni. Per questo motivo, chi già ha sviluppato allergie per alcune tipologie di frutta o per il lattice, dovrebbe evitare di mangiarle. Potremmo dimenticarci di disturbi intestinali e colesterolo con questo buonissimo frutto per colazione.

