Quest’anno, per chi vuole cambiare registro, ci sono delle novità. Il cappotto rappresenta, certamente, il classico, ma, a volte, si ha bisogno di qualcosa d’altro. Insomma, non possiamo essere troppo troppo seri e austeri. Occorre interpretare la stagione invernale in modo diverso. Ebbene, non i soliti cappotti ma queste giacche grintose e sportive segneranno la svolta del nostro look invernale. Ma, vediamo, di che si tratta. Ad esaltare la nostra personalità, troviamo le giacche in pelle. Ci vuole carattere per indossarle ma, forse, ci aiuteranno a tirare fuori quella grinta che già abbiamo ed è nascosta. Siamo parlando di quelle in pelle nera, proposte in una versione avvitata che sembra una seconda pelle, oppure più morbida. Poco importa, perchè la scelta dipenderà dalle nostre e esigenze e dal nostro modo di sentire. Poi, ci sono versioni più lucide e anche più corte del solito. Insomma, ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti, proprio come le nostre personalità.

Non i soliti cappotti ma queste giacche grintose e sportive segneranno la svolta del nostro look invernale

Passiamo, adesso, a parlare del colore della giacca in pelle, che oltre al classico nero può trovare altre varianti. Anche qui, gli stilisti si sono scatenati a più non posso, scegliendo tonalità d’effetto. Ebbene, la tonalità oro domina le serate sia per gli abiti che per i capospalla. Naturalmente, l’oro è di forte impatto e condizionerà anche il resto dell’abbigliamento, accostandosi benissimo al nero. Non manca, poi, chi ha preferito colori quali il cioccolato o il caramello. In più, accanto alle giacche in pelle, nella serie dei giubbini sportivi e dinamici, ritorna il parka. L’ideale è quello color kaki, con il cappuccio in ecopelliccia ma non manca la giacca di lana, semmai a fantasia. Ancora, abbiamo il giubbotto di jeans munito di ecopelliccia e l’intramontabile bomber. Quest’ultimo, viene proposto in diverse versioni, dal tessuto tecnico a quello in pelle.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Altre idee ce segnano la svolta del nostro look invernale

Altra giacca che segna la novità della stagione 2021/2022 è la giacca in pile, morbida, calda, meno casual rispetto a quella da montagna. Infine, non poteva mancare la pelliccia ecologica, comoda, glamour e adatta ai grandi freddi. Essa è elegante ma anche sportiva e si adatta bene ad ogni abbigliamento. In definitiva, il gubbino, indossato in uno dei modelli indicati, ci conferirà certamente un aspetto più grintoso e versatile. Quello in pelle, in particolare, ci darà la possibilità di imporre il nostro look e di impressionare maggiormente. A noi la scelta!