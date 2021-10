Difficile resistere a quel desiderio che parte all’improvviso e ci suggerisce di addentare un bel dolcetto o una bella torta soffice e cremosa. Un piccolo momento di piacere che appaga il palato e anche il nostro cuore. Quel dolce attimo di felicità concesso, ogni tanto, anche dai nutrizionisti più severi.

Dunque, non resta che scegliere il dolce migliore da poter condividere con tutta la famiglia.

Tantissime sono le ricette facili e veloci che possiamo preparare in una manciata di minuti.

Ad esempio, questa torta alle mele è una vera delizia ed è perfetta da preparare in questo periodo.

Per soddisfare velocemente la voglia di dolce, ecco una torta morbidissima, pronta in un lampo.

Chi, invece, non vuole neanche tirar fuori la bilancia, ecco una velocissima torta alle mele per conquistare tutti in 10 minuti.

Insomma, basta veramente poco per portare in tavola dolci prelibatezze.

Per farcire torte e dolci in modo impeccabile è questa la crema speciale che trasforma ogni dolce in un capolavoro in soli 15 minuti.

Con l’arrivo dell’autunno, poi, la voglia di qualcosa di buono accende l’appetito più facilmente. Dunque, ecco come accontentare grandi e piccini velocemente.

É questa la crema speciale che trasforma ogni dolce in un capolavoro in soli 15 minuti

Quando si ha la necessità di farcire torte, dolcetti, bignè è millefoglie la crema diplomatica è semplicemente perfetta.

Versatile, cremosa e molto semplice, questa crema è un mix perfetto di sapori grazia alla fusione della crema chantilly e la crema pasticcera.

Di seguito, mostreremo come realizzarla con la ricetta tradizionale e qualche piccolo consiglio di cucina.

Ingredienti

3 tuorli;

300 ml di latte intero;

25 g di amido di mais;

50 g di zucchero semolato;

1 bacca di vaniglia;

7 g di gelatina in fogli;

200 ml di panna fresca;

2 cucchiai di zucchero a velo.

Procedimento

Per realizzare questa preparazione di base bisogna, innanzitutto, immergere i fogli di gelatina in una ciotola con acqua fredda e attendere almeno 10 minuti.

Intanto, prendere i tuorli e lavorarli con lo zucchero. Successivamente, aggiungere l’amido di mais e con l’aiuto di una frusta elettrica amalgamare bene gli ingredienti.

A questo punto, in un pentolino far scaldare il latte con i semi, precedentemente estratti dalla bacca di vaniglia. Far cuocere a fiamma bassa fino ad arrivare a bollore.

Poi, far raffreddare il latte e versarlo sul composto di uova, zucchero e amido. Ora, sempre a fuoco basso far cuocere e mescolare continuamente. Pian piano la crema comincerà ad addensarsi.

A questo punto, strizzare i fogli di gelatina e aggiungerli alla crema. Tenere sempre sul fuoco e mescolare con cura.

Una volta sciolti i fogli di gelatina versare la crema in una pirofila. Poi, coprirla con un foglio di pellicola trasparente per evitare la formazione della crosticina. Una volta raffreddata, la crema andrà conservata in frigo.

Intanto, prendere la panna e lavorarla insieme allo zucchero a velo, fin quando la panna non sarà montata.

A questo punto, prendere la crema dal frigo e trasferirla in una ciotola. Poi, aggiungere poco alla volta anche il composto con la panna e mescolare per far amalgamare tutti gli ingredienti.

La crema diplomatica è pronta. Andrà fatta riposare in frigo fino a quando non si dovrà farcire il dolce.

Consigli utili

Attenzione alla consistenza finale della panna che dovrà risultare non del tutto montata.

Inoltre, per un risultato perfetto il segreto è incorporare la panna poco alla volta al resto degli ingredienti.

Infine, coperta dalla pellicola trasparente, la crema diplomatica può conservarsi in frigo fino a 3-4 giorni. Un buon metodo per conservarla almeno per un mesetto consiste nel congelarla.