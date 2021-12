2 indici azionari su 3 si portano al rialzo. Chi ancora non ha generato un’indicazione di ripartenza è proprio il Nasdaq che solitamente si muove per primo. Potrebbe questo essere un motivo di preoccupazione? Ce ne accorgeremo già dai primi giorni della prossima settimana. In generale siamo ottimisti e dopo aver letto gli oscillatori dei nostri Trading Systems e dopo che nei giorni scorsi avevamo già dato indicazioni di acquisto su Apple, la nostra raccomandazione odierna è la seguente: segnale rialzista non del tutto convincente a Wall Street ma ecco 2 titoli sottovalutati da comprare subito.

Alla chiusura di contrattazione del 10 dicembre gli indici americani hanno segnato i seguenti prezzi:

Dow Jones

35.970,79

Nasdaq C.

15.630,60

S&P 500

4.712,02.

I livelli da monitorare

Dow Jones

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 35.710. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.633.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.678. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.674. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

La previsione settimanale

Minimo lunedì e massimo venerdì.

Segnale rialzista non del tutto convincente a Wall Street ma ecco 2 titoli sottovalutati da comprare subito

Per onore di cronaca, osserviamo che alcuni titoli guida come Amazon, JPMorgan e Netflix sono ancora impostati al ribasso, ma per quanto riguarda operazioni al rialzo, i nostri Trading System hanno scelto: Alphabet INC. CLASS A (Google) e Microsoft.

Alphabet INC. CLASS A (Google), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 2.960,03. Fair value a 4.800 dollari.

Fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori a 2.803 dollari, saranno possibili ulteriori rialzi verso area 3.200 nei prossimi 1/3 mesi. Un primo indizio ribassista verrebbe dato da una chiusura giornaliera inferiore ai 2.934.

Microsoft (NASDAQ:MSFT), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 342,54. Fair value a 390 dollari.

Fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori a 319,23 dollari, saranno possibili ulteriori rialzi verso area 390 nei prossimi 1/3 mesi. Un primo indizio ribassista verrebbe dato da una chiusura giornaliera inferiore ai 334,79.