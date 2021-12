Molti di noi stanno già facendo il conto alla rovescia per l’arrivo delle tanto attese vacanze di Natale, per riposarsi e staccare dal lavoro.

Durante la nostra quotidianità, spesso abbiamo poco tempo da dedicare a noi stessi e ai nostri affetti più cari.

Alcuni stanno già preparando il menù della Vigilia di Natale, per questo sarebbe utile conoscere il segreto per cucinare il baccalà fritto croccante come da tradizione.

Per alcuni di noi potrebbe anche rivelarsi un periodo non facile da affrontare, nel quale il nostro umore potrebbe non essere festivo quanto vorremmo.

Brutte sorprese per questi 3 segni zodiacali che affronteranno un Natale burrascoso anche se è in arrivo un 2022 fortunatissimo

Chi è nato sotto il segno del Toro potrebbe passare un Natale sotto tono, sentendosi un peso addosso, probabilmente causato dallo stress accumulato durante l’anno.

Generalmente, questo segno zodiacale non è molto attratto dalla voglia di fare festa, preferisce infatti passare il tempo in tranquillità facendo solo quello che gli va.

Il Bilancia invece, è un segno che ama mantenere sempre costanti le proprie abitudini e, quando il suo equilibrio viene a mancare, va in crisi.

Durante il Natale questo non è sempre possibile, per cui può tendere a chiudersi nel proprio mondo e non godere a pieno dell’occasione festiva.

Lo Scorpione non ama le mezze misure e non è sempre predisposto a scendere a compromessi, né sul lavoro né nella vita privata.

Essendo per natura un segno schivo e riservato, generalmente non riesce ad amare a pieno le festività come il Natale.

Questa potrebbe essere l’occasione giusta per imparare a mediare e godersi il tempo con le persone care, altrimenti finirebbe per vivere in modo burrascoso questa giornata.

È bene comunque sapere che questi sono tra i segni che saranno travolti dalla fortuna, dai soldi e dall’amore nel 2022.

Conosciamoli più a fondo

Il Bilancia fa parte dei segni d’aria e generalmente sono dei grandi pensatori, dotati di una grande capacità d’ investigare e analizzare ogni avvenimento.

Lo Scorpione appartiene ai segni d’acqua ed è noto per la sua innata intuitività, emotività e grande profondità d’animo.

I Toro, infine, rientrano tra i segni di terra e sono di natura persone affidabili e pratiche, poco inclini al cambiamento ed a correre rischi.

