Con l’arrivo dell’autunno aumentano gli sbalzi di temperatura e torniamo a indossare con una certa frequenza le sciarpe. Sono un potente toccasana per difendersi con il loro calore da bruschi e improvvisi mal di gola, ma anche da dolori cervicali.

Abbiamo già visto come sistemare le sciarpe nell’armadio ordinatamente con 4 trucchi più una soluzione fai da te. Ma il dubbio sul come riordinarle non è l’unico che ci coglie quando si tratta di sciarpe. Puntualmente infatti davanti allo specchio non sappiamo mai come mettercele indosso precisamente, né come dare un tocco diverso al nostro outfit.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È strabiliante quanti modi diversi e originali esistano per indossare una sciarpa e cambiare look

Siamo perlopiù tutti abitudinari e quando troviamo un modo per far calzare bene una sciarpa tendiamo ad adottarlo per sempre. In realtà esistono molti più modi di quanti possiamo immaginarci e cambiare sempre è possibile conoscendoli. Anche perché a seconda del tipo di sciarpa e dell’abbigliamento potremo trovare quello maggiormente adatto. Scopriamo dunque i vari nodi che possiamo utilizzare sulle nostre sciarpe.

Il primo nodo si chiama orecchie da coniglio per la forma che assume. Per realizzarlo dobbiamo piegare la sciarpa e ricavarne un triangolo. Poggiamo la punta triangolare davanti e facciamo due giri attorno al collo. Dovremo portare davanti anche i due lembi e annodarli al di sotto della punta triangolare.

Noto e classico è il nodo europeo. Sufficiente piegare la sciarpa uniformemente su se stessa in senso orizzontale. Pieghiamola poi in due e infiliamo i due lembi nell’anello che si forma, tiriamo fino a quando non siamo soddisfatti.

Semplice e veloce, ma dall’affetto garantito è il nodo a spirale. Sufficiente adagiare la sciarpa sul collo e intrecciare i due lembi. Fermiamo poi la punta finale annodandola.

Per dare la forma di scaldacollo alla sciarpa, adattissimo il nodo a dolcevita. Dobbiamo arrotolare intorno al nostro collo la sciarpa completamente, fissando i lembi irregolari all’interno.

Tante altre tecniche

Oltre a quelli già visti, vi sono altri nodi che danno un effetto più morbido e meno impostato.

Il nodo di stile moderno, ad esempio, si ottiene piegando più volte attorno al collo la sciarpa, lasciando i lembi laterali liberi e facendoli ricadere ai due lati.

Il nodo infinito dà un aspetto libero e ribelle alla sciarpa. Dobbiamo piegarla più volte su se stessa lasciando però intatta la punta triangolare. Indossiamola poi lasciando morbida la punta sul davanti e annodando i lembi dietro con un nodo.

Per un effetto più movimentato l’ideale è quello a cascata. Giriamo la sciarpa attorno al collo uno o due volte a seconda delle misure, ma senza darle alcuna forma. Dovrà ricadere lunga lateralmente o sul davanti. Fissiamo infilando un lembo nella parte attorno al collo.

È strabiliante quanti modi diversi e originali esistano per indossare una sciarpa e cambiare look. D’ora in avanti non avremo più titubanze né indosseremo più tutte le sciarpe allo stesso modo.