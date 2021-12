L’astrologia è un mondo ricco di informazioni. Consultando l’oroscopo, infatti, abbiamo la possibilità di risolvere alcuni dubbi che ci assillano da tempo e di ricevere le risposte che cerchiamo da un po’. Forse molti non ci credono, e non sono da biasimare. Infatti, in questo caso non stiamo assolutamente parlando di una scienza esatta. Eppure, si tratta di un mondo così ricco di fascino e attrattiva che è difficile non dare una sbirciata di tanto in tanto. L’oroscopo può spiegarci come saranno i prossimi mesi che vivremo, può darci consigli a livello quotidiano e può anche dirci di quali segni dovremmo fidarci.

Altro che Scorpione o Gemelli, sono questi i 3 insospettabili segni zodiacali più astuti da cui guardarsi le spalle

L’oroscopo può veramente darci risposte che riguardano ogni ambito della vita. Per esempio, può suggerirci quale taglio di capelli adottare in base alla nostra personalità secondo il segno zodiacale. Oppure, può consigliarci dove andare a vivere a seconda della nostra data di nascita. Insomma, si tratta davvero di un mondo che offre consigli su tutto. Inoltre, può anche dirci quali segni potrebbero diventare “pericolosi” in alcuni ambiti. Infatti, ci sono alcune caratteristiche di determinati segni che, se dovessero esplodere, potrebbero risultare fastidiose per molti di noi. In questo caso, vogliamo parlare di 3 segni nello specifico che sicuramente potrebbero diventare fin troppo astuti in alcuni casi, ossia Cancro, Toro e Sagittario. Infatti, altro che Scorpione o Gemelli, sono questi i 3 insospettabili segni zodiacali più astuti da cui guardarsi le spalle.

Perché troviamo in questa lista proprio Cancro, Toro e Sagittario

Cancro, Toro e Sagittario sono famosi per essere dei segni leali e fedeli, e questo è certamente vero. Questi tre solitamente si rivelano degli ottimi amici, concreti ed empatici. Ma quando non si è nelle loro grazie, allora bisogna drizzare le orecchie. Infatti, è vero che i tre possono essere fantastici, ma possono anche rivelare un’astuzia da non sottovalutare. Partendo dal Cancro, per esempio, nonostante la sua grande emotività, non dobbiamo mai dimenticarci che si tratta di un grandissimo manipolatore. Con il suo modo di fare dolce e pacato potrebbe convincerci della sua innocenza in ogni tipo di situazione, portandoci a credere a ogni sua parola. Stessa cosa vale per il Toro. La sua incredibile eloquenza e la concretezza che emana attraverso ogni parola ci farebbero credere tutto ciò che vuole.

Per non parlare poi del Sagittario, un segno che si presenta come austero, corretto e sempre dritto per la sua strada. E lo è certamente. Ma se dovesse raggiungere un obiettivo, potrebbe facilmente ricorrere a degli stratagemmi che ci lascerebbero di stucco. La furbizia che questo segno usa in maniera facilissima, infatti, lo scagiona da ogni accusa e lo salva da situazioni decisamente intricate.