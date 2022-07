L’estate è il periodo in cui molti di noi sono invitati o tengono feste e cerimonie. Battesimi, comunioni e matrimoni, ma anche party in piscina e feste tra amici.

A causa del caldo e dell’umidità in molti non amano indossare abiti aderenti, che non fanno traspirare la pelle. Per questo motivo è importante scegliere sempre i giusti tagli e tessuti.

Oggi vogliamo parlare di un capo alla moda, che sta conquistando le donne di tutto il mondo. Ecco perché non gronderemo più di sudore a matrimoni se indosseremo questo vestito femminile e sensuale.

L’importanza di tessuti naturali

Quando scegliamo un abito da cerimonia è importante ricordarsi sempre che lo indosseremo per delle lunghe ore e che per questo dovrà essere comodo. Per questo motivo la stoffa e il taglio sono davvero fondamentali.

È sempre meglio evitare tessuti sintetici come il nylon e il poliestere. Questi tessuti, oltre a non far traspirare la pelle, possono anche irritarla. Sempre meglio optare per lino, cotone oppure per il rayon.

Anche il taglio dovrà essere largo ed abbondante, per far passare l’aria. Per questi motivi indossare tailleur o abiti da cerimonia può non essere l’idea migliore. Si tratta di vestiti molto stretti che, dopo poche ore, possono farci sudare e rendere difficili i movimenti.

Un’alternativa davvero furba sono gli abiti etnici fatti in cotone e chiffon. Noi oggi vogliamo mostrare una tendenza che ha conquistato le clienti inglesi e francesi, a Londra e Parigi

Non gronderemo più di sudore a matrimoni e cerimonie con questo elegantissimo abito all’ultima moda londinese e parigina

Si tratta della tendenza sempre più consolidata di indossare un abito ricavato da un sari riciclato. Il sari, come in molti sanno, è un tradizionale capo indossato dalle donne in India. Questo indumento è costituito da una lunga striscia di tessuto, che viene piegata in modo da avvolgere il corpo.

La stoffa è sempre di origine naturale e tinta con colori sgargianti. Molti produttori di moda sostenibile hanno proposto dei modelli di abito ricavati dai sari vecchi. In questo modo possiamo avere un capo realizzato con materie prime ottime o riciclare un abito dismesso.

Se optiamo per questa mise etnica possiamo indossare delle scarpe basse e che non mostrano i piedi. Con un paio di gioielli vistosi e un trucco in tinta staremo comode e fresche per le lunghe ore delle feste a cui parteciperemo.

Approfondimento

