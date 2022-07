Le incandescenti temperature di questi giorni non hanno di certo fatto passare in secondo piano l’entrata dell’estate. Quello che però nei prossimi mesi sarà davvero infuocato non sarà il clima, ma il livello di fortuna di alcuni segni. Già avevamo dato qualche anticipazione sull’andamento di alcuni segni per i prossimi mesi. Stelle e Pianeti, però, sembrano aggiungere altra carne al fuoco, portando buona sorte per qualcuno di noi.

Alcuni segni avranno il loro massimo splendore nel mese di luglio ma ce n’è uno che fino alla fine di agosto avrà una fortuna sfacciata.

Carriera in ascesa

Partiamo con i nati dal 23 settembre al 22 ottobre. Il momento di forte miglioramento è partito già dal 5 di luglio ma le vere rivelazioni per il segno della Bilancia si vedranno a partire dal 17. In quel momento Venere sarà in Cancro donando una ventata di positività che si ripercuoterà sul lavoro. È stata dura stringere i denti fino adesso ma le dure prove affrontate stanno per dare nuovi frutti. Potrebbe essere all’orizzonte una promozione o il riconoscimento dei meriti che stavamo aspettando da tanto. Questo potrebbe comportare un aumento di stipendio che potrebbe arrivare il 31 luglio grazie ad Urano.

Toro scatenato

Se il Toro stava cercando il momento giusto per scrollarsi di dosso dubbi e pensieri, luglio sarà il momento adatto. Sole e Marte spingono il segno del Toro ad essere combattivo ed ambizioso, lasciando alle spalle dubbi e paure. Finalmente arriverà lo slancio e l’iniziativa che mancavano da un po’ trasformando l’estate del Toro in un susseguirsi di opportunità. Unico accorgimento sarà quello di rimanere positivi di fronte ai cambiamenti perché potrebbe decisamente giovare alla nostra felicità.

Toro, Ariete e Bilancia faranno faville quest’estate ma sarà questo il segno ad essere coperto di soldi e fortuna

Infine, sarà il segno dell’Ariete a vivere un’estate di benessere, in particolare nel mese di luglio. Questo grazie a Marte, solito portatore di energie nuove che farà emergere nei nati Arieti la voglia di splendere. Luglio sembra essere un mese piuttosto positivo ma bene rimanere saldi. Il 28 luglio Giove retrogrado potrebbe portare qualche scombussolamento.

Il super fortunato

Però se Toro, Ariete e Bilancia faranno faville, chi sarà coperto di soldi e fortuna a luglio e agosto sarà il segno dei Gemelli.

Il mese potrebbe essere partito un po’ a rilento ma, si sa, per le cose buone ci vuole tempo. Le prime incertezze del mese saranno spazzate via dal 19 luglio quando riacquisiremo sicurezza in noi stessi e voglia di fare. Ma il bello deve ancora arrivare perché sarà ad agosto il vero periodo fortunato. Mese eccellente caratterizzato da successi lavorativi ed entrate finanziarie inaspettate. Insomma un periodo estivo decisamente positivo.

Lettura consigliata

Secondo il meraviglioso oroscopo dei pellerossa è proprio questo il segno più romantico e leale di cui fidarsi sempre