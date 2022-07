Davvero non ci stupiremmo se nei bilanci di fine estate la vendita dei telecomandi raggiungerà quella dei ghiaccioli. Potrebbe sembrare una battuta, ma ogni volta che accendiamo la televisione, sentiamo praticamente solo disgrazie. Guerre, malattie, epidemie e siccità e aumenti continui e a doppia cifra di ogni cosa che ci circonda. Qualcuno si farà prima o poi la domanda su come riusciremo a pagare tutti questi aumenti con gli stipendi più bassi d’Europa. Ma, questo è un altro discorso e il compito della nostra Redazione è quello di fornire ai propri Lettori dei consigli utili per provare a fare le formichine. Cercare di risparmiare in qualsiasi attività quotidiana, in modo di evitare di incorrere davvero nel fallimento dell’economia domestica.

Quanto fanno bene alla pelle i trattamenti

Sono davvero tante le docce che facciamo o vorremmo fare durante la giornata per combattere questa calura. Cerchiamo però di farle brevi, ma intense, limitando il consumo d’acqua, soprattutto quando ci insaponiamo, mettiamo lo shampoo o facciamo gli scrub. Da un lato c’è la missione di mantenere la pelle più giovane, dall’altro quella di risparmiare sull’acqua e sulla bolletta. Ricordiamo che secondo gli esperti, una classica doccia di 3 minuti, comporterebbe un dispendio di circa 40/45 litri d’acqua.

Attenzione che se tutto aumenta e rischiamo il default familiare esistono comunque 4 regole e 1 trucco per risparmiare il più possibile

Se dovessimo sommare gli ultimi aumenti della bolletta elettrica, ci sarebbe veramente da piangere. Pensare che gli esperti hanno sempre consigliato di utilizzare le lampadine a LED, per avvicinarci a un risparmio superiore al 50% rispetto a quelle tradizionali. È, comunque un investimento garantito cercare di risparmiare. Così come ci hanno sempre insegnato che potremmo risparmiare circa il 10% dei consumi, spegnendo i famosi led che non usiamo, il computer in standby e le ciabatte multiple.

Gli errori più comuni

Ma uno degli errori più comuni, parlando di spesa energetica è quello di consentire al frigorifero e al freezer di accumulare troppo ghiaccio. Chiudiamo questo nostro articolo con dei dati abbastanza significativi. Considerando che il frigorifero di casa dovrebbe avere una temperatura compresa tra i 3 e i 4 °C, qualora la temperatura superasse questo range, secondo gli esperti ogni grado in più potrebbe comportare un dispendio ulteriore del 6%. Attenzione che se tutto aumenta e rischiamo il default familiare, qualche colpa potremmo averla anche noi.

