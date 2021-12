Se in questo weekend allestiremo tutti gli addobbi per il Natale, potremo trovarci davanti ad una decisione cruciale. Il nostro albero di Natale finto ha visto tempo migliori. Probabilmente non riuscirà a reggere un altro anno di decorazioni, lucine e gatti curiosi. Potremmo essere tentati di portarlo alla discarica comunale. In questo articolo scopriremo come ciò sarebbe un grande errore grazie a delle splendide idee di riciclo creativo.

Non getteremo più nell’immondizia il nostro vecchio albero di Natale artificiale anche se assomiglia a Spelacchio

Avvertiamo che dovremo utilizzare delle cesoie per fiori finti, quindi dovremo prestare molta attenzione. Indosseremo guanti spessi e occhiali di protezione. Dopo aver tagliato i rami dal nostro vecchio albero di Natale, utilizziamoli così.

Il centrotavola con i rami dell’albero di Natale

Procuriamoci un vaso trasparente di discrete dimensioni di almeno 20/25 centimetri di altezza. Riempiamolo con delle palline natalizie dello stesso colore dei nostri addobbi oppure con delle noci. Fra le noci o le palline facciamo passare un filo di luci a LED dotato di batteria tonda da orologio e interruttore. Lasciamo l’interruttore nella parte alta del vaso in modo da trovarlo facilmente. Ora inseriamo i rami di pino del nostro vecchio Albero. Avremo realizzato uno spettacolare centrotavola di grande effetto.

L’Albero da parete con i baffi

Prediamo i rami ricavati dal nostro vecchio albero di Natale e disponiamoli in ordine di lunghezza. Per realizzare l’albero di Natale da parete a baffi avremo bisogno di mettere alcuni chiodini fissati su una parete. Pertanto se non volessimo fare diversi fori sul muro possiamo usare un pannello di compensato.

Con un nastro adesivo di carta, che non rovina il muro, tracciamo una linea verticale che parta dal battiscopa fino a raggiungere l’altezza desiderata. Questa linea sarà la parte centrale del nostro albero di Natale da parete, il nostro tronco.

Scegliamo i due rami più lunghi. Li dovremo posizionare orizzontalmente con le punte verso l’esterno come se fossero un paio di baffi. Conficchiamo nella parte bassa del muro due chiodini, alla stessa altezza, circa 20 centimetri sopra il battiscopa. I due chiodini disteranno entrambi 20 centimetri dalla linea di nastro carta. Iniziamo ad appendere la prima coppia di rami al muro con un filo invisibile di nylon ai suddetti chiodi. Li appenderemo uno a destra del nastro adesivo e uno alla sinistra. Scegliamo un altro paio di rami leggermente più corti e posizioniamoli sopra ai precedenti tenendo una distanza di 15 centimetri.

Come concludere

I rami andranno sempre uno a destra e uno a sinistra della linea di nastro adesivo. Proseguiamo fino alla coppia di rami più piccoli che abbiamo. In alto, al centro, al termine della nostra linea tracciata con il nastro carta, posizioniamo una stella o un fiore natalizio. Sarà la punta del nostro albero da parete a baffi. Ora non ci resta che staccare la striscia di nastro adesivo dal centro. Avremo realizzato uno splendido albero di Natale da parete recuperando i rami del nostro vecchio albero tradizionale.

